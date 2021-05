Spazzamondo a Ceresole d'Alba

5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il comune di Ceresole d'Alba, la Protezione Civile, il Gruppo Alpini e le Associazioni Ceresolesi organizzano #SPAZZAMONDO la campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati per i volontari che desiderano fare qualcosa di concreto per la salvaguardia dell' ambiente.