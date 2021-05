Villanova Mondovì, importanti lavori alla chiesa di San Bartolomeo, senso unico alternato a Branzola

Istituito senso unico alternato, regolato da semaforo, sulla provinciale 37 tra Villanova Mondovì e Pianfei, in frazione Branzola, tra il km 5.650 e il 5.750.

La modifica delle viabilità in questo tratto si è resa necessaria per consentire di effettuare i lavori di restauro e copertura della chiesa di San Bartolomeo, parrocchia di Santa Caterina, a cura della ditta Orsi Marco.

I lavori si concentreranno in particolare sul tetto e prevedono anche interventi alla campana che da tempo richiedeva di essere sistemata, come ricordato da Don Giampalo Laugero ai parrocchiani.

Si ricorda inoltre che i veicoli percorrenti via Scarrone, per raggiungere la strada provinciale 37, dovranno obbligatoriamente immettersi su strada della Garavagna, fino a termine lavori, previsto per il 26 del mese.