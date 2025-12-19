Garessio, al via la pulizia del canale nella zona Eagle

Proseguono a Garessio gli interventi di manutenzione del territorio. In questi giorni è in corso un’importante operazione di pulizia e svuotamento del canale situato nella zona dello stabilimento Eagle, ex Norpack, fondamentale per la corretta regimazione delle acque del cosiddetto Rio Tocchetto.
Il Rio Tocchetto è un piccolo corso d’acqua che nasce nella zona di Valsorda, scende lungo via Regina Margherita costeggiando l’antica chiesa di Sant’Orsola, prosegue sotto lo stabilimento Signoretto e riemerge proprio nell’area interessata dall’attuale intervento, per poi confluire in Tanaro nella zona del ponte ferroviario.
La pulizia del canale, che non veniva effettuata da circa sette anni, si è resa necessaria per eliminare l’accumulo di detriti e materiali che nel tempo rischiavano di compromettere il regolare deflusso delle acque, con possibili conseguenze in termini di allagamenti dell’area circostante.
L’intervento viene svolto direttamente dagli operai dell’Ufficio Tecnico comunale, utilizzando mezzi del Comune, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’impegno e la professionalità dimostrati.