Nella tomba con le spoglie del proprio animale domestico: a Salmour ora è possibile

Venire accompagnati dal proprio animale domestico già defunto anche nell’ultimo viaggio?

Un’opzione che i residenti di Salmour possono ora prendere in considerazione grazie a una modifica del regolamento comunale di Polizia Mortuaria che recepisce quanto previsto in Piemonte da una specifica legge regionale, la numero 16 del 9 aprile 2024 (“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”).

Il Comune del Fossanese ha messo mano al regolamento chiamando a pronunciarsi il Consiglio comunale, che sul punto si è espresso con voto unanime nella seduta di mercoledì 17 dicembre. Unanime il voto dei consiglieri sulla proposta con la quale il consigliere Ivan Radice, insieme al sindaco Roberto Salvatore, ha richiamato l’articolo 21 della legge regionale: "La tumulazione – recita questo al primo comma –, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi".

“Ho proposto questa integrazione al Regolamento insieme al sindaco - dichiara Ivan Radice, che è anche vicecoordinatore di Azione Fossano – per riconoscere il legame profondo che molte persone hanno con i propri animali. Non sono servite molte parole per spiegare quanto fosse giusto e doveroso nei confronti della cittadinanza. Ho scelto proprio questo giorno, perché il 17 dicembre di cinque anni fa ho perso tutti i miei animali in una disgrazia. È stata un’emozione forte vedere l’approvazione unanime e sentire la vicinanza dei colleghi. Salmour è oggi uno dei primi Comuni della provincia di Cuneo con un Regolamento così avanzato. Ne sono orgoglioso e ringrazio i salmouresi per la fiducia.”

“Un segnale importante di civiltà e umanità, che rende Salmour un esempio per altri territori - dichiara Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione - ringrazio il nostro consigliere Ivan Radice per il prezioso lavoro svolto, ci attiveremo anche negli altri comuni in cui Azione è presente per portare avanti questa battaglia di buon senso.”