Doppio incidente a Fossano, traffico in tilt

Doppio incidente nella mattinata di oggi, giovedì 20 maggio, nel fossanese.



Traffico bloccato sulla via Circonvallazione di Fossano per uno scontro tra una moto e un mezzo pesante. L'incidente all'incrocio semaforico di via Centallo.



Code anche in via Torino per uno scontro avvenuto tra tre veicoli. Sul posto 118 e due pattuglie della polizia locale. Traffico al momento congestionato con lunghe code.

La strada che collega Fossano verso Genola è al momento bloccata, traffico deviato verso Levaldigi.



Non si conoscono al momento le condizioni dei coinvolti nell'incidente.