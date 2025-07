Garessio, auto esce di strada e finisce in una scarpata sulla strada che va a Mindino

Intervento complesso questa mattina, venerdì 4 luglio, a Garessio, sulla strada comunale che conduce a Mindino.

Per dinamiche in fase di accertamento una coppia che si trovava a bordo di un'autovettura ha perso il controllo dei veicolo uscendo fuori strada e terminando la propria corsa in una scarpata.

L'auto è scivolata a una profondità di oltre 20 metri, cappottandosi su un fianco.

L'allarme è scattato alle 8.30, i primi a giungere sul posto sono stati i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio che hanno operato per mettere la vettura in sicurezza e consentire manovre di estricazione della coppia che si trovava bloccata all'interno, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico locale. Un intervento reso molto complesso a causa delle condizioni impervie del luogo in cui è precipitata l'auto.

Le due persone sono state affidate alle cure del 118 di Garessio e poi trasferite all'ospedale Regina Montis Regalis, con elisoccorso e ambulanza.

Per i rilievi intervenuti i Carabinieri di Garessio.