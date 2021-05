Abbigliamento all'ingrosso online: i vantaggi dell'acquisto

L'abbigliamento all'ingrosso, specie nel settore online, è in costante crescita: complice anche il momento storico nel quale viviamo, per via del Covid-19, il web, è diventata una preziosa risorsa per tutti i fornitori che propongono a negozianti e commercianti la propria merce tramite appositi e-commerce, ad esempio, su www.ghiraf.it puoi trovare il migliore abbigliamento all'ingrosso a prezzi competitivi e dei migliori marchi.

Inoltre, i commercianti che acquistano online hanno la possibilità di usufruire di una serie di vantaggi che chi acquista al dettaglio, invece, può solo sognarsi di avere.

Quali sono i principali?

Scopriamoli insieme.

I negozianti lo sanno bene ma potrebbe essere un argomento interessante anche per i privati: la vendita di abbigliamento all'ingrosso consiste nell’acquistare capi di abbigliamento in grosse quantità approfittando di un prezzo minore man mano che il numero di pezzi sale.

Ad esempio, se sei un negoziante con Partita Iva e decidi di acquistare all'ingrosso 500 capi di abbigliamento, potrai approfittare di un prezzo più vantaggioso di chi, ad esempio, ne acquisterà 200 o 400.

Decidendo di affidarti a portali dedicati come ghiraf.it, potrai scegliere non solo tra capi di alta fattura e di elevata qualità, ma contare anche sulla professionalità di un'azienda che vanta oltre 30 anni di esperienza nell'abbigliamento all'ingrosso.

Da qualche anno, poi, è arrivata anche la possibilità di visionare le collezioni, i prodotti e i prezzi direttamente sul sito ufficiale, ovviamente a patto di essere registrati, avere la Partita Iva ed essere iscritti al Registro per le Imprese.

A questo punto, resta da chiarire quali sono le differenze principali con la vendita al dettaglio.

La prima, indubbiamente, riguarda i destinatari: se quella all'ingrosso è limitata al mondo dei commercianti, quella al dettaglio è aperta proprio a tutti.

Si tratta dei classici acquisti che siamo abituati a fare nei negozi in cui ci rechiamo quotidianamente.

Da questa derivano le altre differenze dal momento che solo sugli acquisti di abbigliamento all'ingrosso sono previsti gli sgravi fiscali dedicati ai negozianti.

Procedura che, invece, non è possibile per il privato che acquista un singolo pezzo presso il negozio di fiducia.

Vista la differenza della vendita di abbigliamento all'ingrosso da quella al dettaglio, è fondamentale conoscere il perché è preferibile optare per questo tipo di acquisto, ma, soprattutto quali sono i reali introiti di chi compra abbigliamento all’ingrosso e, in particolar modo, tramite web.

Basta riferirci al concetto stesso di ingrosso per tirare già le somme e comprendere tutti i vantaggi.

Tra i principali si distinguono:

possibilità di poter acquistare un gran quantitativo di capi di abbigliamento all'ingrosso per poter fare scorta per i magazzini dei propri negozi sufficienti per tutta la stagione;

i prezzi sono sempre più convenienti man mano che cresce il numero di capi che deciderai di acquistare. Questo perché nella vendita all'ingrosso il principale guadagno per chi vende deriva proprio dal poter acquistare un enorme quantitativo di pezzi potendo, quindi, diminuire i prezzi rispetto alla vendita al dettaglio;

se acquisti all'ingrosso puoi approfittare di tutti gli sgravi fiscali previsti, in Italia, per i commercianti, l’unico obbligo è il possesso della Partita Iva e dell'iscrizione al Registro delle Imprese (senza cui, comunque, non potrai acquistare con questa modalità);