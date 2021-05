L'arredamento per il tuo giardino

La bella stagione sta per arrivare, i tuoi fiori sono sbocciati e l’erba è sempre più verde e rigogliosa. Nella tua testa non vedi l’ora di poterti godere il tuo giardino, in compagnia della famiglia o degli amici nelle calde serate estive, mangiando e conversando piacevolmente. È arrivato il momento di pensare all’arredamento che completa il giardino. I mobili da esterno sono una parte dell’arredamento che non devi trascurare. Un buon giardino verrà risaltato ancora di più se curerai l’assetto dei tavoli e delle sedie. Per creare un ambiente accogliente, hai bisogno di un arredamento che rispecchi lo stato d’animo delle serate estive : rilassate e piacevoli e allora vediamo come fare per completare il tuo giardino e farlo pronto per la stagione estiva.

I divani da giardino

Una parte dell’arredamento del tuo giardino deve essere composto dal divano. Il divano è da sempre, anche negli ambienti interni, simbolo di comodità e relax. Quando esci da lavoro sarai felicissimo di poterti godere un po' di tranquillità sul divano immerso nel verde del tuo giardino. Non solo anche gli ospiti si sentiranno subito a loro agio se potranno sedersi comodamente nel divano mentre i padroni di casa prepareranno l’aperitivo o la cena. Un altro aspetto fondamentale del divano è l’informalità. Il giardino, al contrario della casa, è un ambiente che necessita un adeguato clima informale, accomodarsi sul divano renderà ancora più conviviale il tuo pranzo o la tua serata. Ci sono vari modelli a cui ti puoi affidare, scegliendo tra una vasta gamma che i siti online offrono. A seconda delle tue esigenze puoi scegliere divani a due posti o anche più grandi come divani a tre posti molto comodi per famiglie più numerose o per chi ha intenzione di usare il giardino spesso per cene con amici e parenti.

Tavoli e sedie da giardino

Un giardino che si rispetti deve avere obbligatoriamente un angolo per poter cenare o pranzare, per fare colazione o semplicemente potersi sedere a gustare un aperitivo. Che sia sotto una veranda oppure sotto qualche albero che ripara dal sole dovrai procurarti un tavolo e delle sedie. Il set da pranzo non deve essere sofisticato, fare pranzo e cena in giardino significa mangiare informalmente anche se arrivano ospiti e godersi il clima estivo assieme. Puoi optare per set base oppure anche eccedere in vista di qualche invito più ingente e farti trovare sempre preparato anche con molti ospiti comprando un set più numeroso.

Arredamento da esterno : concediti un po' di relax

Se vuoi sfruttare il tuo giardino anche in solitaria, per goderti un pomeriggio soleggiato leggendo un libro o facendo un pisolino ci sono tante opzioni che ti permetteranno di far passare queste giornate in tutta comodità. Una panchina da esterno, per esempio, è molto comoda per le letture o un aperitivo in solitaria, e inoltre donerà quel tocco di classe in più al tuo giardino. Ma per un relax totale dovrai assolutamente scegliere un lettino a dondolo prendisole. Grazie a questo potrai abbronzarti nel tuo giardino, leggere in santa pace e anche concederti un sonnellino pomeridiano cullato dal sole!