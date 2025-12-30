PGF di Grasso: un punto di riferimento nei servizi ambientali

Era l’inizio degli anni ’70 quando il fondatore della PGF di Grasso, uomo pratico e lungimirante, colse per primo un’esigenza che pochi avevano intuito: la necessità crescente di intervenire in modo professionale sulla pulizia e manutenzione delle reti fognarie. Proveniente dal settore dell’edilizia, comprese che l’attività tradizionale stava attraversando un momento di difficoltà, e colse l’opportunità osservando con curiosità l’utilizzo di mezzi canal-jet nei grandi stabilimenti industriali torinesi. Così, nel 1973, acquistò il suo primo mezzo per lo spurgo e avviò l’attività: la prima realtà del genere nella provincia di Cuneo.

Negli anni l’attività PGF ha saputo evolversi, investendo in tecnologie, competenze e una flotta di mezzi sempre più articolata. Oggi l’azienda è in grado di offrire una vasta gamma di servizi, con un approccio flessibile e una capacità di intervento mirata e personalizzata. Dallo spurgo civile e industriale alla pulizia delle fosse biologiche, dalle ispezioni video alla manutenzione preventiva delle condotte, ogni attività è svolta con attenzione e precisione, grazie a personale qualificato e mezzi adeguati a ogni contesto operativo.

Uno dei punti di forza di PGF è la versatilità: l’azienda dispone di mezzi di diverse dimensioni, capaci di raggiungere sia aree ristrette come garage o zone collinari, sia ambienti più complessi come cantieri industriali o centri storici. I mezzi più grandi, fino a quattro assi, consentono infatti interventi ad alto volume, mentre i più compatti permettono operazioni anche in spazi limitati.

Oltre allo spurgo, PGF offre anche servizi di smaltimento rifiuti, con il trasporto di materiali pericolosi e non, e il noleggio di cassoni per macerie e scarti solidi. Un altro fiore all’occhiello è rappresentato dal mezzo “Capbora”, progettato per l’aspirazione di materiali liquidi, polverosi e solidi. Adatto per la pulizia di silos, e sottotetti e impianti biogas. Il reparto tecnico valuta di volta in volta il tipo di intervento e prepara un’offerta su misura, garantendo trasparenza e qualità.

Grande attenzione viene riservata anche agli interventi di ispezione non invasiva, con l’impiego di telecamere e localizzatori per individuare con precisione perdite o guasti nascosti, evitando così demolizioni inutili. Questo approccio consente non solo un risparmio economico per il cliente, ma anche un vantaggio in termini di tempi e impatto ambientale.

Quando parliamo di impatto ambientale non possiamo trascurare l’amianto, o anche detto eternit; l’azienda è in grado di provvedere al ciclo completo dello smaltimento del cemento amianto, partendo dalla stesura del piano di lavoro, all’ esecuzione dei lavori in piena regola fino al trasporto e smaltimento finale in discarica.

La sicurezza è un valore fondamentale per PGF e per questo che l’azienda è certificata secondo gli standard ISO 45001, oltre che ISO 9001 per la qualità e ISO 14001 per l’ambiente. Ogni intervento viene pianificato nel rispetto delle normative vigenti, anche quando si tratta di cantieri complessi o ambienti confinati. L’attrezzatura in dotazione – come ventilatori, DPI, sistemi di rilevamento – consente al team di operare in totale sicurezza, anche nelle situazioni più delicate.

PGF è attiva anche nel campo della consulenza ambientale: i clienti vengono informati regolarmente tramite newsletter e aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale. L’azienda, con sede a Moretta (CN), è oggi un punto di riferimento per pubbliche amministrazioni, aziende e privati che cercano un partner affidabile, flessibile e competente nel campo dei servizi ambientali.

Chi desidera saperne di più o richiedere un sopralluogo può contattare PGF ai seguenti riferimenti: