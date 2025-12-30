Capodanno sul ghiaccio a Limone Piemonte: una notte speciale all’Ice Arena

L’appuntamento è per la sera del 31 dicembre, quando l’Ice Arena di Limone Piemonte diventerà il cuore pulsante dei festeggiamenti di San Silvestro, offrendo un’esperienza diversa dai tradizionali veglioni e capace di unire divertimento, atmosfera e convivialità.

Pattini, luci e musica per una notte unica

Immersa nello scenario delle Alpi Marittime, la pista di ghiaccio accoglierà il pubblico con oltre 600 metri quadrati di vero ghiaccio, illuminati da luci scenografiche e decorazioni natalizie. La serata sarà accompagnata da musica e intrattenimento, creando un clima festoso che accompagnerà i partecipanti fino al brindisi di mezzanotte.

Il Capodanno sul ghiaccio è pensato per coinvolgere famiglie, coppie e gruppi di amici, rendendo l’evento accessibile e adatto a tutte le età.

Un evento per grandi e piccoli

Numerosi i servizi e le attrazioni previste:

Area riscaldata per garantire comfort durante la serata

per garantire comfort durante la serata Pattini disponibili per adulti e bambini

per adulti e bambini Pinguini didattici per aiutare i più piccoli a pattinare

per aiutare i più piccoli a pattinare Musica e animazione per tutta la durata dell’event

I bambini potranno divertirsi in sicurezza, mentre gli adulti si godranno una serata speciale, immersi in un contesto suggestivo e ricco di atmosfera.

Il brindisi di mezzanotte sul ghiaccio

Il momento più atteso arriverà allo scoccare della mezzanotte, quando i partecipanti potranno brindare direttamente sulla pista di ghiaccio, salutando il nuovo anno in un ambiente emozionante e fuori dal comune. Un’esperienza che unisce il fascino dell’inverno alpino alla gioia della festa.

Limone Piemonte conferma la sua vocazione turistica

Con eventi di qualità e un’offerta pensata per un pubblico ampio, Limone Piemonte si conferma una delle mete più apprezzate per il Capodanno in montagna. Il Capodanno sul Ghiaccio rappresenta un’occasione ideale per vivere la località in un’atmosfera accogliente e festosa, valorizzando il territorio e le sue strutture.

Informazioni e contatti

📍 Ice Arena – Limone Piemonte

Situata in pieno centro paese, a pochi passi dalle aree pedonali, dai locali e dalle principali attrazioni natalizie, l’Ice Arena è facilmente raggiungibile ed è il punto di riferimento per il divertimento invernale a Limone Piemonte.

🕒 Apertura speciale di Capodanno: in occasione del Capodanno sul Ghiaccio, la struttura resterà aperta dalle 10 del mattino fino alle ore 3 di notte, permettendo a residenti e turisti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

🗓️ Orari speciali – Feste di Natale (dopo il 1° gennaio):

Feriali: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 23:00

10:00 – 13:00 / 14:30 – 23:00 Prefestivi: 10:00 – 23:30

10:00 – 23:30 Festivi: 10:00 – 23:00

📞 Telefono: 335 8243345

📘 Facebook: Ice Arena

📸 Instagram: Ice Arena









