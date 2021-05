Anche a Benevello si naviga ultraveloce con la fibra di Isiline

Con i lavori di posa della fibra da poco conclusi, anche gli abitanti di Benevello, da venerdì 28 maggio, possono navigare ultraveloce grazie ad Isiline. L’intervento realizzato dal provider saluzzese, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet in tutto il Piemonte, consente agli abitanti del comune dell’Alta Langa di navigare fino a 100 Mbps con un nuovo ed innovativo servizio di connettività. I civici raggiunti dalla fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet) sono 275: gli abitanti di Benevello possono, così, contare su una rete Internet in grado di garantire un collegamento stabile e un’ampiezza di banda maggiore rispetto al passato, caratteristiche ormai fondamentali per navigare sul web, lavorare da casa, seguire lo sport, giocare in streaming, gestire l’impianto domotico e molto altro.

“Con questo nuovo intervento Isiline rafforza la propria presenza nel territorio delle Langhe – commenta Massimo Mellano, direttore generale di Isiline – garantendo una connessione in fibra misto rame agli abitanti del territorio di Benevello. L’azienda saluzzese, grazie ad una programmazione oculata, è pronta a coprire nuove zone delle Langhe per fornire un servizio efficiente anche nei comuni più piccoli e nelle frazioni”.

Per ricevere maggiori informazioni e richiedere l’attivazione del nuovo e performante servizio in fibra si può telefonare al numero 0175/292929. In alternativa, è possibile entrare in totale sicurezza nei punti vendita di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure effettuare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.