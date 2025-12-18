Ospedale di Savigliano tra i migliori d'Italia: depositate le carte per il nuovo ospedale di Pianura

"Ho depositato tutti i documenti presso Inail martedi sera, ora la decisione è in mano ad altri livelli istituzionali.” Il direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra annuncia, di fronte a un’ampia platea di primari e coordinatori delle strutture dell’ospedale di Savigliano, la conclusione di un iter complesso e fondamentale nel percorso che porterà alla costruzione del nuovo ospedale di Pianura.

Savigliano è salito agli onori della cronaca nelle scorse settimane per aver ottenuto il pieno punteggio (con valori alti e molto alti) su tutti gli 8 indicatori presi in considerazione da Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per “dare le pagelle” agli ospedali italiani. E Guerra ringrazia, soddisfatto, attraverso i presenti, tutto il personale che ha consentito di raggiungere un risultato eccellente: “Lavoreremo con impegno anche il prossimo anno, benché non è scontato si ripeta lo stesso ampio successo.”

Per il direttore sanitario di Azienda Monica Rebora “siamo in un momento importante che segna un passaggio epocale per questo ospedale, con limiti strutturali oggettivi che con fatica cerchiamo di gestire quotidianamente.” Poi, rivolta ai sanitari: “Avete saputo lavorare bene. E il risultato raggiunto sta nel saper costruire relazioni che nel tempo sono state mantenute con i professionisti e con la Comunità. Il punto fermo di partenza e di arrivo è la qualità dell’assistenza, questo è il nostro obiettivo”.