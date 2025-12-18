Il presidente Cirio visita Apro Formazione: la nuova sala docenti all'avanguardia e workstation di ultima generazione

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha visitato ieri, mercoledì 17 dicembre, la nuova sala docenti della sede albese di Apro Formazione, apprezzando gli upgrade tecnologici realizzati grazie al contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRC. Presenti il direttore generale Antonio Bosio, la responsabile di sede Maura Reolfi e lo staff dell'istituto.

Durante la visita, il presidente Cirio ha potuto osservare da vicino il nuovo open space: un ambiente moderno, funzionale e tecnologicamente avanzato con postazioni ergonomiche progettate per favorire produttività, problem solving e comfort operativo. Tra le dotazioni spiccano l'installazione di infrastrutture informatiche di nuovissima generazione, incluso uno smart monitor interattivo da 75" per presentazioni e sessioni di lavoro condiviso.

Il presidente si è congratulato con Apro, il CDA, la direzione e tutti i dipendenti per la qualità dell'intervento, definendolo un passo importante nel percorso di rinnovamento dell'Istituto. «Apro Formazione è una realtà fondamentale per il nostro territorio, che da anni investe nella formazione, nell'innovazione e nello sviluppo delle competenze, offrendo a giovani e professionisti strumenti concreti per costruire il proprio futuro», ha dichiarato Cirio.

Il restyling della sala docenti si inserisce all'interno di un più ampio piano di investimenti in innovazione del valore di oltre 400mila euro, destinati al rinnovamento delle infrastrutture digitali, al potenziamento dei laboratori e alla modernizzazione degli ambienti formativi.

Tra gli interventi più rilevanti figura l'aggiornamento dei laboratori informatici delle sedi di Alba e Canelli e del laboratorio CAD/CAM di Alba con workstation professionali di ultima generazione. Ogni laboratorio è stato equipaggiato con sistemi dotati di CPU multicore, GPU avanzate e storage NVMe ad alta velocità, capaci di sostenere attività ad alta intensità di calcolo come progettazione CAD professionale, grafica avanzata, modellazione e rendering 3D, oltre ad applicazioni dedicate all'automazione industriale.

Sul fronte della didattica, l'investimento ha incluso l'acquisto di 70 notebook di nuovissima generazione e l'installazione di tre monitor da 75" con funzionalità avanzate di touch screen per facilitare l'interazione diretta e immediata. Le nuove lavagne digitali consentono di scrivere, disegnare e annotare direttamente sullo schermo, di interagire con documenti e presentazioni in tempo reale, di salvare e condividere i materiali prodotti.

È stato inoltre introdotto il Server Digital Twin DELL ad alte prestazioni, che permette agli studenti dell'area Tech di accedere da remoto a configurazioni virtuali di software professionali, ampliando le possibilità di apprendimento e simulazione pratica.

In ambito di cyber security, Apro si è dotata di un firewall Sophos di ultima generazione, allo scopo di innalzare sensibilmente il livello di sicurezza informatica attraverso protezione avanzata, ispezione approfondita del traffico e gestione centralizzata delle policy.

Una parte significativa delle risorse è stata dedicata anche alla formazione del personale e all'innovazione dei processi organizzativi, con attività mirate a rafforzare digitalizzazione, metodologie didattiche, marketing, pari opportunità, internazionalizzazione, benessere scolastico e prevenzione del bullismo, insieme alla prosecuzione delle iniziative legate a Industria 4.0 e all'analisi dei fabbisogni formativi del tessuto produttivo locale.

Gli investimenti sono stati realizzati grazie a una rete di collaborazioni e progettualità che hanno permesso l'accesso a fondi pubblici e privati, tra cui Fondo For.Te., Ebirfop e bandi Fondazione CRC, oltre alla Regione Piemonte, confermando il ruolo strategico di Apro Formazione come motore di sviluppo per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio.