Attualità | 18 dicembre 2025, 15:03

Mondovì, l’autista del bus si trasforma in Babbo Natale per augurare buone feste agli studenti

La sorpresa oggi in piazza d'Armi, all'uscita da scuola, con la distribuzione di caramelle a tutti

Inizieranno domani le vacanze di Natale per le scuole, ma gli studenti di Mondovì hanno già avuto un primo e speciale dono. 

Oggi, giovedì 18 dicembre, all'uscita da scuola ad attenderli per il rientro c'era un Babbo Natale che, accompagnato dal suono di una campanella, ha distribuito caramelle a tutti augurando buone feste. 

Lo speciale Babbo è il signor Maurizio, autista della linea che porta a Dogliani, della ditta SAAR. 

Una vera gioia per gli studenti e per tutti i presenti in piazza d'Armi che hanno accolto con entusiasmo questa speciale iniziativa per augurare buon Natale: "Un bel gesto, semplice, ma per nulla scontato nella frenesia che viviamo oggi - dicono alcuni dei presenti che hanno visto la scena -. Ci ha commossi".

Arianna Pronestì

