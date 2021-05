Massimo Riberi confermato presidente dell'Unione Montana Alpi Marittime

Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi è stato confermato presidente dell'Unione Montana Alpi Marittime, anche per il secondo mandato. L’ente locale - che comprende, oltre ai comuni di Limone e Vernante, anche quelli di Robilante, Roccavione ed Entracque - si è riunito questa mattina lunedì 31 maggio.

Massimo Riberi era stato eletto in primo mandato nel giugno 2020. L’elezione è avvenuta, come da statuto, in base a una turnazione tra i primi cittadini dei comuni aderenti.

“Sono onorato della riconferma - ha dichiarato Riberi -. C'è molto da fare e tante questioni da portare avanti. Il mandato di un anno è poco, serve continuità. Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia accordatami”.