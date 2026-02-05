Svolta per la ferrovia Cuneo–Ventimiglia-Nizza: Parigi approva l’accordo con l’Italia

Potrebbe essere arrivato un momento decisivo per il futuro della ferrovia Cuneo–Nizza.

Ieri, mercoledì 4 febbraio, il Governo francese ha ratificato l’accordo con l’Italia che regola la manutenzione e l’utilizzo del tratto della linea che si trova in territorio francese, mettendo fine a una situazione rimasta incerta per molti anni.

L’intesa, firmata a Milano il 12 aprile 2024 e già approvata dall’Italia lo scorso marzo, aggiorna una vecchia convenzione che fino a oggi aveva scaricato sull’Italia tutti i costi di manutenzione. Con il nuovo accordo, invece, le spese saranno divise tra Francia e Italia in base all’uso reale della linea, rendendo la gestione più equa e chiara.

La ratifica è arrivata dopo la presentazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri da parte del ministro degli Affari europei e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, e del ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot. Una scelta che conferma l’importanza strategica di questa ferrovia per i collegamenti tra i due Paesi.

"Questa convenzione rafforza concretamente un’infrastruttura fondamentale per gli utenti francesi e italiani" ha spiegato Barrot, sottolineando i benefici per le comunità locali e per la cooperazione transfrontaliera. Un passaggio che, secondo il ministro, dimostra anche l’ottimo livello di collaborazione tra Francia e Italia.

Per Philippe Tabarot la ratifica è stata una priorità fin dall’inizio del suo mandato. "Era necessario chiarire al più presto come investire sulla linea", ha dichiarato, ricordando che il nuovo sistema di finanziamento permetterà di migliorare il servizio, soprattutto per la Val Roya. Il ministro ha collegato questo passo alle recenti riaperture del tunnel di Tenda e del “Treno delle Meraviglie”, definendolo un ulteriore segnale di rilancio della mobilità transfrontaliera, degli scambi locali e del turismo.

L’approvazione dell’accordo arriva anche in vista del prossimo vertice tra Francia e Italia e si inserisce nel percorso di cooperazione avviato con il Trattato del Quirinale, entrato in vigore nel 2023.

Dopo oltre quindici anni di incertezze, la nuova intesa apre finalmente la strada a interventi concreti per migliorare il servizio ferroviario, con benefici attesi per i territori e per chi vive lungo la linea Cuneo–Nizza attraversate dalla storica linea ferroviaria.