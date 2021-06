Festa della Repubblica, il giardino della Prefettura apre alla città: "Un modo per festeggiare il quasi ritorno alla normalità"

In occasione della ricorrenza della festività nazionale del 2 giugno, 75° Anniversario della fondazione della Repubblica, la Prefettura organizzerà una cerimonia presso il Palazzo del Governo alla presenza delle massime autorità istituzionali e politiche della provincia.

La celebrazione della Festa della Repubblica avra inizio alle 10,30 con la cerimonia dell'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno d'Italia eseguito dalla soprano Serena Garelli.

Il Prefetto, Fabrizia Triolo darà lettura del messaggio del Capo dello Stato e, nell'occasione verrà letto un passo tratto dal discorso d'insediamento all'Assemblea Costituente del Presidente Emerito della Repubblica, Giuseppe Saragat.

Nel corso della cerimonia si procederà alla consegna delle Medaglie d'Onore conferite alla memoria di 5 cittadini della provincia, dal Presidente della Repubblica. Le medaglie vengono concesse ai cittadini italiani — sia militari che civili — ed ai familiari dei deceduti che siano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.

I cinque insigniti sono Giovanni Attilio Boeri di Roddino, Francesco Cedrone di Barge, Stefano Galiasso di Cuneo, Antonio Mairone di Martiniana Po e Giacomo Mascarello di La Morra.

E proprio il Prefetto ha voluto, per la prima volta dopo anni, celebrare questa importante ricorrenza in modo diverso. Non più in piazza della Costituzione, ma nella casa del Governo a Cuneo. "E' un modo per festeggiare, dopo lunghi mesi difficili, un quasi ritorno alla normalità. Apriremo il bellissimo giardino della Prefettura ai cuneesi, accompagnando il pomeriggio con la musica della banda cittadina".

Nel pomeriggio, infatti, il giardino sarà aperto dalle 15,30 alle 18,30 del giardino. La Banda Musicale Duccio Galimberti di Cuneo allieterà i visitatori con brani musicali.