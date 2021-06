Le AEE sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche, tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica oppure sono alimentati da pile e batterie. Quando le AEE smettono di funzionare diventano RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici. I RAEE contengono sia sostanze inquinanti e tossiche, sia materiali riciclabili come il vetro, la plastica e il ferro. Secondo il Rapporto 2020 del Centro di Coordinamento RAEE, l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia, nell’anno della pandemia, ha registrato una crescita del 6,35% rispetto al 2019, trainata soprattutto dalle regioni del Sud Italia.

Raccogliere separatamente i RAEE significa avviarli al riciclo e non disperdere nell’ambiente le sostanze inquinanti che contengono. Quindi, ridurre l’inquinamento e tutelare la nostra salute, e anche recuperare molte materie prime da riutilizzare in nuovi processi produttivi.

Con la campagna di comunicazione #PortailTesoro, finanziata dal Centro di Coordinamento RAEE, il Consorzio SEA di impegna a incoraggiare i cittadini a conferire i propri rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle 18 Isole ecologiche consortili, e contrastare così gli abbandoni sul territorio.

«Il progetto #PortailTesoro all’Isola ecologica – sottolinea il presidente del Consorzio Fulvio Rubiolo – ha come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i Centri di Raccolta attivi nel nostro territorio, informandoli rispetto ai materiali di cui sono fatti, del loro valore in ottica di recupero, e della pericolosità se dispersi nell’ambiente. La campagna di comunicazione prevede anche l’attivazione di punti di raccolta in tutte le scuole superiori del territorio: attraverso un progetto didattico dedicato agli studenti, inviteremo alla corretta gestione, e quindi conferimento, del fine vita dei dispositivi elettrici ed elettronici. Un’iniziativa ambiziosa supportata dal Centro di Coordinamento RAEE che ci stimola a fare sempre meglio e di più per gestire in modo virtuoso i rifiuti prodotti nel nostro territorio».

#PortailTesoro all’Isola ecologica sarà veicolata in modo capillare a tutti i cittadini del Consorzio SEA attraverso materiali cartacei informativi, canali digitali e social, e sarà supportata da tutti i Comuni del territorio che, attraverso una campagna di affissioni e mediante i loro canali istituzionali on-line, promuoveranno l’adesione sul territorio.

Per i prossimi mesi i Comuni riceveranno un digital kit per spiegare le caratteristiche di ogni categoria di RAEE: dal frigorifero al neon, dal cellulare al monitor TV, dalle cuffiette al ventilatore, i cittadini non avranno più dubbi sui loro rifiuti elettronici. Ciascuna famiglia riceverà inoltre, direttamente a casa propria, una cartolina informativa dedicata al tema.

La campagna sarà inoltre diffusa attraverso inserzioni destinate ai giornali cartacei e on line del territorio, nonché attraverso una sezione specifica sul sito www.consorziosea.it. In tutte le scuole superiori, dove verrà attivato il servizio di raccolta dei piccoli RAEE, sarà inoltre realizzata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dedicata agli studenti, personale scolastico e corpo docenti attraverso la diffusione di un kit didattico dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per rimanere sempre aggiornati https://www.consorziosea.it/porta-tesoro-all-isola/