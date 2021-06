I futuri geometri di Cuneo vincono per la terza volta consecutiva il concorso nazionale sulla progettazione accessibile

Gli enormi e colorati papaveri rossi hanno fatto “sbocciare” un meritatissimo primo Premio per i Geometri dell’IIS BIANCHI-VIRGINIO che, a maggio, sotto la guida delle Prof.sse Luisa Barutta e Marcella Coscia, hanno partecipato alla nona edizione del Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, nella categoria Spazi Urbani, indetto da FIABA Onlus e dal Collegio Nazionale Geometri.



Gli studenti cuneesi delle classi quarte hanno proposto la riprogettazione dello spazio della Piazza dell’ex Mercato delle Uve in ottica di Universal Design ridisegnata, per lasciare spazio ai pedoni e ai bambini, con l’inserimento di un ascensore panoramico verticale, spazi verdi, panchine, fioriere, specchi d!acqua, fontane, area giochi bimbi ed elementi di arredo urbano accessibili e tecnologici. Il progetto é dedicato alle vittime cuneesi del COVID attraverso un memoriale e al personale sanitario che tanto ha lavorato in questi anni di pandemia.



Dal 2018 gli studenti Geometri del Bianchi-Virginio di Cuneo continuano ad essere i vincitori assoluti di questo concorso, portando nuove idee di accessibilità, vivibilità degli spazi e bellezza urbana.



Nelle precedenti edizioni si erano contraddistinti con i progetti di eliminazione delle barriere architettoniche in Contrada Mondovì e con il progetto per la riqualificazione degli Ex Bagni Municipali in Via Vittorio Amedeo.



La cerimonia di premiazione si svolgerà online martedi 8 giugno alle ore 11, in diretta sul canale Youtube FIABAonlus.