Savigliano, è "Sorto" il primo orto comunitario

E' "Sorto" il primo orto comunitario di Savigliano.

Partito da un'idea del consigliere comunale Antonino Rimbici e della Ludoteca e Centro Famiglie, il nuovo orto sociale occupata circa 150 metri quadrati di suolo comunale in borgo Marene, precisamente in via Mutuo Soccorso, di fronte alla Ludoteca.

Fiori e ortaggi sono stati piantati nelle settimane scorse da bimbi e genitori insieme a Slow Food Fossano, agli educatori e ai volontari di diverse associazioni locali tra cui Eta Beta e Genitori Altalena.

Un orto che, su prenotazione, potrà essere accessibile a tutta la comunità.

Manca ancora il parco adiacente all'orto dove i bambini potranno andare a giocare mantenendo il contatto con la natura.

"Questo è un progetto ed frutto della collaborazione di tutta la comunità - ha spiegato Luisa Colapinto della Ludoteca.

"Perché Sorto? - ha aggiunto Andrea Silvestro - perché è sorto dal basso e perché le più grandi lezioni di vita le abbiamo avute dal basso, da madre natura e dalle persone che chinandosi hanno trovato la forza di rialzarsi. Questo sarà questo il fil rouge dell’orto. Ora la vera sfida è mantenerlo vivo e pulito e produttivo. Facciamo un appello se c’è qualcuno che vuole aggiungersi ai volontari ci fa piacere".

"Appena sono arrivato sono rimasto stupito nel vedere questo intervento e vedere come quest’area comunale che non era stata utilizzata ora lo è - ha commentato il sindaco Giulio Ambroggio -. E' il frutto di una collaborazione fra persone, associazioni e consulte".

"Un'iniziativa - ha aggiunto la vicesindaca Alessandra Frossasco - che si aggiunge alle attività della ludoteca e del centro famiglie di cui sono molto fiera. Abbiamo registrato 4.300 numeri ingressi all’anno nel 2019 in ludoteca per la fascia 0-10 anni e anche durante il lockdown è stato fatto un lavoro di coesione sociale che ha avuto un grande riscontro dai cittadini. Se gli investimenti si incrementano si incrementano le attività".

L'inaugurazione dell'orto, il cui raccolto andrà in parte all'Emporio Soldale per aiutare chi ne ha più bisogno, è stata fatta in occasione dell'apertura delle Giornate della Cultura che proporrà eventi fino a domenica 6 giugno.

"Lo abbiamo inserito in calendario perché questo è anche cultura" ha confermato l'assessore Petra Senesi.

"Un orto sociale, dove si condivide, un orto didattico dove si insegna e si informa ,un orto dove tutte le persone coinvolte sono protagoniste della semina, della cura e del raccolto di ciò che la terra può offrirci se rispettata e amata - ha concluso il consigliere Antonino Rimbici -. I bambini capiranno meglio il concetto di stagionalità, il consumo e l’utilizzo dell’acqua, impareranno a conoscere i vari ortaggi per riconoscerli e apprezzarli di più sulle loro tavole. Orto sociale vissuto come occasione di ritrovo, di incontro e di scambio tra le varie generazioni, dove la curiosità del bimbo troverà la risposta dell’anziano, che a sua volta si sentirà utile e importante,….dove l’energia del giovane, messa a disposizione, troverà la giusta efficacia grazie all’esperienza dell’adulto".