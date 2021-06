Dopo un anno difficile, piantato un melo, segno di vita, nel giardino della primaria di Bene Vagienna

Venerdì 4 giugno, alle 10,45, nel cortile retrostante la Scuola Primaria di Bene Vagienna le classi quinta A e quinta B hanno partecipato ad una breve, ma sentita cerimonia ideata dai genitori degli alunni stessi: come ricordo del percorso di crescita vissuto alla Primaria dai loro figli hanno pensato alla piantumazione di un melo.



E’ ciò che hanno riferito le due rappresentanti di classe, Marzia e Candela, le quali soprattutto in questi due ultimi anni di emergenza Covid hanno svolto un ruolo di supporto e condivisione fondamentale per le due classi.



La Dirigente Dott. Lorella Sartirano ha sottolineato nel suo intervento che questa pianta è un segno di vita, di speranza, di rinascita e rimarrà, con tanto di targhetta, come testimonianza del passaggio di questi ragazzi, dando frutti e ombra ai piccoli che prenderanno il loro posto; un alunno ha letto poi una filastrocca dedicata all’albero e dagli insegnanti è stata dedicata ai quintini una poesia di Martin Luther King che invita tutti a dare il meglio di se stessi sempre, appassionatamente. E’ stato un momento toccante, nella sua semplicità: questa idea potrebbe diventare una consuetudine per lasciare un ricordo di sé ed arricchire ulteriormente di alberi il cortile della scuola, come già è tradizione fare per la giornata dell’albero il 21 novembre.

Grazie a Domenico Priola, disponibile come sempre per la messa a dimora del nostro melo.

Le classi quinta A e quinta B