La Cgil di Cuneo ha una nuova Segretaria Confederale

Laura Vaschetto è la nuova segretaria confederale della Cgil Cuneo. Subentra a Danila Botta già in forza alla Segreteria piemontese del sindacato.

La nomina è arrivata a seguito dell'Assemblea generale della Camera del Lavoro di Cuneo che si è svolta questa mattina, martedì 8 giugno, a Fossano.



Il risultato ha sancito il passaggio del testimone a Laura Vaschetto, fino ad oggi responsabile dell’ufficio vertenze della Camera del Lavoro di Alba, la sua esperienza in Cgil comincia nella categoria dei tessili per poi ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio vertenze della Camera del Lavoro di Alba.



Molto attiva e nota nell’albese per la sua attenzione alle iniziative sui diritti civili e politiche di genere, collabora da anni con l'associazione "Mai più sole".



In questa nuova veste affiancherà nella gestione della Cgil provinciale il Segretario generale Davide Masera e Piertomaso Bergesio Segretario organizzativo.



"Buon lavoro alla neo eletta - ha scritto in una nota la Cgil Cuneo - nella convinzione che saprà affrontare il suo ruolo con capacità e determinazione, un ringraziamento a Danila Botta per il lavoro svolto in questi anni in Segreteria, impegno che ha saputo caratterizzare con preparazione e forte personalità ."