Ricchi e poveri nei Comuni della Granda: a Bra guida la classifica un dirigente medico consigliere di maggioranza

Secondo i dati pubblicati sul portale online del Comune di Bra, è il consigliere comunale di maggioranza Francesco Testa (nella foto sotto) il “Paperone” dell’assemblea cittadina.

I redditi del capogruppo di Bra Bene Comune, dirigente medico radiologo dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, relativi al 2023, ammontano a 136.980 euro di imponibile e gli conferiscono un vantaggio notevole sul sindaco Gianni Fogliato (nella foto sotto), che con 85.957 euro si piazza al secondo posto di questa speciale classifica.

I dati, attinenti agli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, sono reperibili a questa pagina del portale comunale , oppure cliccando qui , in maniera totalmente pubblica.

Nel nome della trasparenza, infatti, ogni amministrazione comunale di nuova elezione, come quella braidese, ha fino a tre mesi di tempo dal proprio insediamento per metterli a disposizione della cittadinanza e degli eventuali interessati.

Per quanto riguarda Bra, non sono reperibili i redditi della neo consigliera Marta Basso, in carica da poche ore, da martedì 7 gennaio, mentre di alcuni componenti l’assemblea sono pubblicati i redditi relativi al 2022.

Procedendo col vaglio delle singole dichiarazioni troviamo, sul terzo gradino del podio, il consigliere di minoranza e candidato a sindaco Massimo Somaglia (nella foto sotto), con 71.467 euro (da Cud rilasciato dal datore di lavoro) e l’assessora Lucilla Ciravegna, che tra i suoi redditi 2022 dichiarava 70.158 euro.

In una fascia di redditi fra i 63.199 euro dichiarati da Bruna Sibille (relativi al 2022) e i 31.208 euro del neo assessore ai lavori pubblici Walter Gramaglia si assestano il vicesindaco Biagio Conterno, il presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo e i consiglieri Raimondo Testa (Partito Democratico), Marina Isu (Partito Democratico), Cristoforo Ferrero ( Impegno per Bra), Luca Giglio (Ambiente e Solidarietà), Davide Tripodi ( Polo Civico Bra Domani) e Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte).

Al di sotto dei 30.000 euro dichiarati figurano gli assessori Francesca Amato e Francesco Matera, in compagnia dei consiglieri Julian Gazulli (Impegno per Bra), Ettore Sanino (Bra è Viva), Sergio Panero (Polo Civico Bra Domani), Francesco Racca (Forza Italia) e Carlo Patria (Fratelli d’Italia).

Da un confronto con i redditi degli amministratori delle altre sette sorelle cuneesi, il “redditometro” della Città della Zizzola appare in linea o appena al di sotto della media.