I parchi piemontesi incontrano la Regione al Castello della Manta

Il Parco del Monviso, su proposta del Vicepresidente regionale Fabio Carosso, assessore ai Parchi, giovedì 1° luglio ospiterà nella prestigiosa cornice del Castello della Manta l’incontro tra i dieci enti di gestione e la Regione Piemonte.



«Sono lieto che la Regione abbia scelto il Parco del Monviso, anche nella sua veste di Riserva della Biosfera Mab Unesco, per organizzare una giornata di confronto sulle opportunità per valorizzare i parchi regionali piemontesi, nell’ottica di un lavoro comune per lo sviluppo sostenibile del territorio» commenta il presidente Dario Miretti.



Oltre al vicepresidente Carosso sono attesi i dirigenti regionali della Direzione Ambiente e i presidenti e direttori di tutte le aree protette legate alla Regione Piemonte.