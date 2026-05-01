Asti-Cuneo: ecco quanto si spenderà da lunedì per muoversi in autostrada tra Alba, Roddi, Cherasco e Bra

Andare da Asti a Cuneo in automobile sulla A33 finalmente completa costa un totale di 10,74 euro. Ma chi da Alba si ferma prima?

Nelle scorse settimane abbiamo provato senza successo a farci dire da Asti Cuneo Spa a quanto sarebbe ammontato il pedaggio relativo ai tratti dell’autostrada appena ultimati.

Quella piccola curiosità è ora soddisfatta. Come previsto e ampiamente annunciato, da lunedì 4 maggio l’attivazione dei portali 6 e 7 andrà ad aggiungersi a quelli già operativi, portando in tal modo a 7 il numero complessivo di varchi attivi.

In questo modo diverrà effettivo anche il pedaggiamento relativo al nuovo tronco compreso tra Roddi, Alba Ovest, Cherasco e Bra/Marene.

L’applicazione dei pedaggi tramite il sistema di esazione "free flow" seguirà importi parziali che sino ad ora non erano stati comunicati dalla concessionaria e che soltanto oggi sono comparsi sul portale dell’autostrada.

Si scopre allora, relativamente a veicoli di Classe 1 (auto e moto), che entrare a Roddi immettendosi in autostrada dalla tangenziale albese in direzione Cuneo e uscire poco dopo ad Alba Ovest costerà 0.50 euro (in caso di proseguimento sino all’ospedale di Verduno scatterà però l’esenzione attivata dal portale H); proseguire sino a Cherasco costerà 1,71 euro mentre allungarsi sino a Bra/Marene avrà un costo totale di 2,01 euro.

Nella direzione opposta, verso Asti, il pedaggio massimo, sempre relativamente alla classe B, è quello che si sostiene da tempo andando da Castagnito (tangenziale di Alba) sino ad Asti: 2,73 euro.

Nella classe di costo più esosa, quella relativa ai veicoli in Classe 4 (tir e veicoli di classe 3 con rimorchio) si spendono invece 8,28 euro da Asti a Castagnito e 6,10 euro da Roddi a Bra/Marene.

PAGAMENTO ED ESENZIONI

Nel ricordare la novità in arrivo dal 4 maggio, nei giorni scorsi la società concessionaria aveva anche richiamato le modalità di pagamento e di esenzione del sistema Free Flow, tecnologia che permette il pagamento del pedaggio senza soste o rallentamenti alle barriere: appositi portali installati lungo il percorso rilevano e classificano i veicoli, calcolando l’importo in base al tratto effettivamente percorso. L'assenza di code e fermate fisiche incrementa i livelli di sicurezza stradale e apporta benefici diretti all'ambiente, riducendo sensibilmente le emissioni inquinanti dei veicoli in transito.

Restano confermate le esenzioni a tutela della comunità e della mobilità locale. La tangenziale di Alba e il tratto Asti–Isola d’Asti rimarranno gratuiti per gli spostamenti locali, così come l'accesso al polo ospedaliero di Verduno. Quest'ultimo è garantito dal transito sotto il portale “H” che identifica ed esclude automaticamente dal pedaggio i veicoli in entrata e in uscita dalla struttura sanitaria.

Prorogate le seguenti agevolazioni tariffarie:

Telepedaggio: chi lo attiva avrà uno sconto del 25% sul pedaggio (nuovi contratti con fornitori aderenti, non attivi al 4 agosto 2024);

Conto Targa: chi lo attiverà avrà uno sconto del 20% su ogni transito Free Flow Asti-Cuneo.

TARIFFE IN CLASSE 1 DA ASTI A BRA

A seguire gli importanti parziali come riportati dal portale https://www.asticuneo.it/tariffe-e-pedaggi/.

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Entrata: SS 231 ASTI

Uscita: SP 456 DEL TURCHINO tratto libero

Uscita: ISOLA D’ASTI tratto libero

Uscita: COSTIGLIOLE GOVONE 1,24 €

Uscita: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA 2,73 €

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Entrata: SP 456 DEL TURCHINO

Uscita: SS 231 ASTI tratto libero

Uscita: ISOLA D’ASTI tratto libero

Uscita: COSTIGLIOLE GOVONE 0,82 €

Uscita: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA 2,31 €

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Entrata: ISOLA D’ASTI

Uscita: SS 231 ASTI tratto libero

Uscita: SP 456 DEL TURCHINO tratto libero

Uscita: COSTIGLIOLE GOVONE 0,82 €

Uscita: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA 2,31 €

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Entrata: COSTIGLIOLE GOVONE

Uscita: SS 231 ASTI 1,24 €

Uscita: SP 456 DEL TURCHINO 0,82 €

Uscita: ISOLA D’ASTI 0,82 €

Uscita: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA 1,54 €

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Entrata: GOVONE

Uscita: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA 1,11 €

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Entrata: CASTAGNITO-TANGENZIALE DI ALBA

Uscita: SS 231 ASTI 2,73 €

Uscita: SP 456 DEL TURCHINO 2,31 €

Uscita: ISOLA D’ASTI 2,31 €

Uscita: COSTIGLIOLE GOVONE 1,54 €

Uscita: GOVONE 1,11 €

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Entrata: RODDI

Uscita: ALBA OVEST 0,50 €

Uscita: CHERASCO 1,71 €

Uscita: BRA-MARENE 2,01 €

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Entrata: ALBA OVEST

Uscita: RODDI 0,50 €

Uscita: CHERASCO 1,36 €

Uscita: BRA-MARENE 1,66 €

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Entrata: CHERASCO

Uscita: RODDI 1,71 €

Uscita: ALBA OVEST 1,36 €

Uscita: BRA-MARENE 0,72 €

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Entrata: BRA-MARENE

Uscita: CHERASCO 0,72 €

Uscita: ALBA OVEST 1,66 €

Uscita: RODDI 2,01 €