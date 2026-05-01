Sport e inclusione: a Bra riprende vita il campetto da calcio di via Edoardo Brizio [FOTO E VIDEO]

Uno spazio sicuro e all’avanguardia, dove promuovere la pratica sportiva nel segno della socialità e dell’inclusione. E’ quanto ha realizzato il Comune di Bra con la rigenerazione del campo sportivo di via Edoardo Brizio.

Ieri, giovedì 30 aprile, l’Amministrazione cittadina ha inaugurato l’intervento di riqualificazione, salutato positivamente dai rappresentanti delle scuole (in primis dell’attigua sede della scuola media "Dalla Chiesa"), del Centro di aggregazione giovanile e delle associazioni del territorio.

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Tra i presenti Patrizia Franco, presidente del Centro di aggregazione giovanile di Bra: “Il campo, ora riqualificato, vale davvero la pena di essere calcato da tutti i ragazzi braidesi che dal lunedì al venerdì frequentano il Centro di aggregazione giovanile del Comune di Bra. È un punto ricreativo che continuerà a essere fruito dai tanti giovani che già ne fanno parte e anche da coloro che vi si vorranno unire. Intervenendo su questa zona cittadina, l’abbiamo sicuramente resa migliore”.

“Per la Città di Bra e per il quartiere di Madonna dei Fiori è un momento bellissimo perché qui, alla ‘casetta’ del Centro di aggregazione c’è tanto fermento – ha commentato invece un soddisfatto Francesco Matera, assessore allo Sport di Bra -. I ragazzi in questo momento sono molto contenti di aver un campo nuovo in cui è stato rifatto il manto erboso e che riprende vita grazie a un efficiente impianto di irrigazione. Possono infatti trascorrere qui i loro pomeriggi coordinati dall’associazione Madonna dei Fiori e da Lunetica, che gestisce queste giornate con gli educatori. In futuro, in questa stessa area, provvederemo a mettere mano al campo da basket. Abbiamo in mente anche la pianificazione di appuntamenti serali col Centro, anche grazie alla presenza degli impianti di illuminazione. Qui si darà quindi spazio non solo alle attività di basket, calcio e pallavolo, ma anche a semplici ma preziosi momenti di socialità fra ragazzi e ragazze”.



