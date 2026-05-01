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Attualità | 01 maggio 2026, 12:03

Primo Maggio: anche a Cuneo sindacati in piazza per chiedere "lavoro dignitoso" [FOTO E VIDEO]

Contrattazione e nuove tutele nell'era dell'intelligenza artificiale tra i temi al centro della manifestazione

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

“Il Primo Maggio non solo una ricorrenza, ma un giorno di mobilitazione”: questo il grido che si leva dal palco allestito in piazza Foro Boario, a Cuneo, durante la celebrazione per la festa dei lavoratori e delle lavoratrici.

Come ogni anno Cgil, Cisl e Uil sono scesi in piazza e per l'edizione 2026 il tema affrontato è quello del lavoro dignitoso con un focus sulla contrattazione e le nuove tutele nell'era dell'intelligenza artificiale e in particolare sulla qualità dell'occupazione, la sicurezza sul lavoro e i salari, con un occhio attento all'impatto sui diritti dei cittadini.

Per le tre sigle sindacali di fronte a questi cambiamenti epocali infatti, "c'è la necessità di individuare nuove tutele e diritti che si adattino alla realtà contemporanea. Il lavoro dignitoso è avere condizioni di lavoro giuste, una retribuzione equa che rispetti i diritti fondamentali della persona".

Tanti i cittadini presenti in piazza insieme ai membri delle tre organizzazioni sindacali compatti con delegate e delegati che si sono alternati sul palco.

LE INTERVISTE [VIDEO]

LA GIORNATA

Parallelamente al Parco della Resistenza ha preso il via il programma degli eventi collaterali che dureranno fino a mezzanotte con concerti, spettacoli, interventi, cucina popolare, area bar, stand e banchetti delle realtà del territorio.

Il pomeriggio prevede, dalle ore 15, i concerti di Music for Freedom, Noe Canta, BJ e Trior. Alle ore 18 salirà sul palco  Massimiliano Loizzi, attore, scrittore, performer, membro del collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira: il suo lavoro unisce teatro civile, comicità e narrazione contemporanea, con uno stile diretto e incisivo che attraversa temi sociali e politici, costruendo un dialogo vivo e coinvolgente con il pubblico.

Alle ore 19 è prevista una merenda sinoira.

La serata proseguirà dalle ore 20 con il concerto di Nede, giovane artista che unisce rap, elettronica e influenze soul in uno stile energico e personale, affrontando temi sociali e introspezione con freschezza. A seguire Lou Tapage, storica formazione occitana che fonde musica tradizionale e sonorità moderne in un live travolgente, capace di coniugare identità culturale e attitudine contemporanea.
Chiudono i Fratelli di Soledad, band simbolo della scena combat folk italiana, attiva da decenni con un repertorio che mescola rock, folk e impegno sociale, portando sul palco energia, memoria e resistenza.

L'iniziativa organizzata da Cgil Cuneo, Uil Asti-Cuneo, Arci Cuneo Asti, Comitato Vivere la Costituzione e Coordinamento Pace e Disarmo Cuneo, con la media partnership di Nelr.it Non è la radio.

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

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Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

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Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

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Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

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Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione tenuta in piazza Foro Boario

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Angela Panzera

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