Rotatorie da sistemare dopo lo scolmatore ad Alba: “Accordo con la Scuola Enologica”

A quasi un anno dalla conclusione del primo lotto dei lavori dello scolmatore del Rio Misureto, ad Alba torna a far discutere la sistemazione delle due rotatorie realizzate nell’ambito dell’intervento, in particolare quella tra corso Langhe e corso Enotria, da mesi al centro di segnalazioni e polemiche per il suo stato di trascuratezza. Il tema è approdato nuovamente in Consiglio comunale con un’interrogazione del consigliere Massimo Reggio, capogruppo di Alba Domani.

Nell’atto, corredato da documentazione fotografica, Reggio ricorda che i lavori del primo lotto dello scolmatore si sono conclusi nel maggio 2025 e che, da circa nove mesi, le due rotatorie all’intersezione tra corso Langhe e corso Enotria e tra via Rio Misureto e via Cencio versano, a suo giudizio, in stato di abbandono. Una situazione risultata ancora più evidente durante le festività natalizie e pasquali, in contrasto con gli allestimenti presenti in altre zone della città.

Il consigliere ha ricordato di avere già sollevato la questione nel febbraio scorso, quando gli era stato risposto che la sistemazione spettava al Sisi, ribadendo però che la proprietà e il decoro delle rotatorie fanno capo al Comune di Alba.

“Non è cambiato nulla”, ha osservato in aula. “Avevo già fatto un’interpellanza a febbraio, con documentazione fotografica nelle vacanze natalizie e nelle vacanze pasquali. Mi era stato risposto che spettava al Sisi, ma io avevo ribadito che la proprietà è del Comune, quindi il Comune può sistemare se vuole”.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha distinto la situazione delle due aree. Per la rotatoria all’incrocio con via Cencio, ha spiegato, è già stata effettuata la messa a dimora di un’essenza arborea prevista dal progetto. “Non è un tema di sicurezza, ma giustamente di sistemazione e di apprezzabilità estetica”, ha precisato.

Più complesso il discorso per la rotatoria tra corso Langhe e corso Enotria, il cui completamento, secondo l’assessore, è ancora formalmente di competenza del Sisi. Tuttavia, il Comune si è attivato per trovare una soluzione di maggiore qualità e ha avviato un confronto con la Scuola enologica di Alba.

“Abbiamo pensato, vista la collocazione, di interloquire con la Scuola enologica, che è un’eccellenza del nostro territorio e ha competenze nella gestione del verde”, ha spiegato Fenocchio, richiamando il modello del progetto “Adotta una rotatoria”.

Negli scorsi giorni, ha aggiunto l’assessore, sarebbe stata definita un’intesa sulla sistemazione dell’isola centrale. Il progetto prevede l’inserimento di essenze arbustive e floreali che richiamino il simbolo della scuola stessa, che avrebbe anche manifestato la disponibilità a collaborare nella gestione.

“L’operazione ha richiesto qualche tempo in più, lo ammetto, ma è coordinata e necessita di questo tempo. Nelle prossime settimane si provvederà a mettere a terra il progetto di sistemazione”, ha concluso Fenocchio.

Nella replica finale, Reggio ha auspicato che la sistemazione arrivi almeno entro l’autunno, tornando a criticare i tempi dell’intervento e osservando con ironia che quella rotatoria si trova proprio nel quartiere del sindaco. Il consigliere ha inoltre espresso qualche dubbio sulla manutenzione futura, pur riconoscendo che la Scuola Enologica saprà affrontare il compito con serietà.