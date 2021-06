"Insieme si Può" torna a riunirsi in presenza nel cortile dell’ex caserma “Musso”

Dopo oltre un anno mezzo di lontananza causa pandemia, l’associazione Insieme si Può torna a riunire i propri soci in un’assemblea plenaria pubblica in programma lunedì 14 giugno, alle ore 21, presso il cortile dell’ex caserma “Musso”.



"Il nostro – spiega il presidente dell’Associazione Carlo Ravazzi – vuole essere il primo passo per un ritorno alla normalità. Durante questi lunghi mesi il Direttivo ha continuato a riunirsi periodicamente tramite le piattaforme online ed abbiamo informato, quasi giornalmente, i nostri associati, tramite mail e messaggi whatsapp, su quando stava accadendo in città. Ora è giunto il momento di ritrovarci in presenza".



L’ordine del giorno dell’assemblea che, in caso di pioggia si terrà all’interno delle antiche scuderie nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di igienizzazione e di distanziamento, prevede, dopo il saluto del presidente, l’approvazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2019 e 2020 e del bilancio preventivo per l’anno 2021. A seguire il punto amministrativo e politico con un intervento del Sindaco e poi il dibattito tra i presenti.



"Nell’occasione dell’assemblea – conclude il presidente Ravazzi – procederemo alla sottoscrizione del tesseramento per l’anno 2021 con quote invariate a partire dal 10 euro".