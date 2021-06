Settimana ancora calda, ma nella norma con picchi a 29°C. Possibili temporali

Alta pressione di matrice africana foriera della prima intensa ondata di caldo, con nuova instabilità con temporali in arrivo e calo termico da inizio settimana per correnti più fresche in quota con porteranno temporali di calore, soprattutto pomeridiani in prossimità dei rilievi. Fine settimana sempre con incognita temporalesca. Come si è detto qualcuno ha acceso il forno africano, sinora a dire il vero non troppo bollente.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 14 Giugno a giovedì 17 Giugno

Cielo sereno il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi con possibili temporali

Temperature in moderato calo rispetto ai picchi del weekend.

Minime in pianura intorno 18- 19°C e massime 28 - 29°C. Al mare minime intorno 18- 19°C e massime 27-29°C

In pianura venti deboli da Nord Ovest

Al mare venti moderati da Nord

Da venerdì 18 Giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi e temporali pomeridiani

Photo by Sarah Mason on Unsplash