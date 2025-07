METEO/ Weekend instabile, ma temperature nella norma

L'alta pressione cederà un po' il passo ad una bassa pressione sull'Atlantico che invierà impulsi instabili sui nostri territori a partire da sabato. Le temperature saranno perfettamente in linea con il periodo per cui il caldo intenso sarà almeno per un po' lontano da queste zone.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 18 luglio.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità cumuliforme al pomeriggio sui rilievi alpini che occasionalmente potranno sviluppare isolati rovesci o temporali.

Temperature in norma, con valori massimi tra 30 e 32 °C, un po' più fresco sulle coste. Venti in generale assenti o deboli variabili. Localmente settentronali moderati stamattina su savonese, meridionali su basso Piemonte al pomeriggio.

Sabato 19 e domenica 20 luglio.

L'ingresso di aria un po' più fresca e instabile da ovest renderà il weekend più incerto. Sabato mattina un primo passaggio frontale porterà piogge e qualche temporale soprattutto sulle aree alpine di confine e valle d'Aosta. Al pomeriggio piogge e temporali più intensi colpiranno per lo più la fascia settentrionale del Piemonte e ancora una volta la valle d'Aosta. Meno probabilità di fenomeni sulla pianura e sui settori meridionali, ma qualche evento isolato sarà possibile.

Domenica al mattino nuvoloso soprattutto su Liguria con deboli piogge su ponente, e aree di pianura del Piemonte. Al pomeriggio nuovo fronte perturbato con rovesci e temporali ancora una volta per lo più su valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Questa fase perturbata potrà durare fino alla notte di lunedì.

Temperature senza variazioni di rilievo, anche se la maggiore copertura nuvolosa e le precipitazioni le renderanno più fresche di giorno. I valori massimi si attesteranno ancora tra 28 e 32 °C, mentre le minime saranno comprese tra 19 e 22°C.

Venti che domani saranno moderati o localmente forti occidentali su Alpi occidentali sin dal mattino e poi moderati o localmente forti meridionali su basso Piemonte e Liguria interna. Domenica ancora una volta forti sudoccidentali su Alpi cuneesi tra pomeriggio e notte, e moderati o localmente forti meridionali su basso Piemonte e Liguria centro-orientale interna. Raffiche intense durante i temporali.

Da lunedì 21 luglio.

Anche lunedì sarà ancora soggetto ad un po' di instabilità e in generale con venti moderati su Alpi e Piemonte sudorientale. Poi ci sarà un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, ma le correnti in quota rimarranno per lo più occidentali, per cui ci aspettiamo una nuova fase instabile nel corso della settimana prossima.

