Cosa resterà del lockdown: la canzone del cantautore di Langa, Piero Montanaro

“Sul ponte sventola bandiera bianca”, come canterebbe il grande Franco Battiato. Le restrizioni sono cadute e finalmente ci sentiamo un po’ più in fondo a questo oscuro tunnel.





Di tutta questa paura, di tutta questa Amuchina, delle scorte di farina come fossimo in guerra, delle ore che passavano come treni merci, delle riunioni su Zoom, dei tutorial su YouTube, dei film su Netflix per sognare una storia a lieto fine. Del Natale con i tuoi e della Pasqua con chi puoi?