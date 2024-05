A Roccabruna è sfida: iniziato il Contest dell’Aquilone

“Come un aquilone spinto dal buon vento, sale fino al cielo così il mio cuore sale verso te!”, recita il ritornello di “Passo dopo passo”, inno seguito dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Roccabruna che guida il cammino di catechismo.

Proprio questa bellissima frase, in questo mese di maggio, è stata d’ispirazione per l’avvio di un nuovo progetto pensato per i ragazzi e le loro famiglie, dopo lo straordinario successo lo scorso anno con la ricerca dei “Girasoli giganti” sparsi per il paese.

Una divertente sfida è così iniziata. L’Aquilone è uno solo, installato sul sagrato del centro Parrocchiale. Per partecipare è necessario scattare una o più foto accanto esso.

Verranno premiate le foto migliori per cinque categorie: la più divertente, la più ingegnosa, la più popolata, la più originale e la più+!

Massima libertà di espressione nelle pose e negli oggetti che si possono associare, nel rispetto naturalmente del luogo e dell’iniziativa. Come l’anno scorso, anche per questa sfida c’è la possibilità di ricevere punti bonus, se si riesce a fare la foto insieme ad una o più catechiste ma anche di un superbonus se con una o più catechiste c’è anche con un don.

Una volta scattate, le fotografie vanno inviate o all’indirizzo email della parrocchia (parrocchie.roccabruna@gmail.com) oppure a Elena (3468517261). C’è tempo fino al 20 maggio. I vincitori verranno premiati ufficialmente durante l’ultima settimana del mese.