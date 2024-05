Ferrero apre il suo primo stabilimento di lavorazione del cioccolato in Nord America

La Ferrero North America, parte della Ferrero Group, ha inaugurato il suo primo stabilimento di lavorazione del cioccolato in Nord America e il terzo a livello mondiale. Il progetto vede l'aggiunta di 70.000 metri quadrati al sito produttivo di Ferrero a Bloomington, Illinois. In quest'area verranno prodotti il cioccolato per alcuni dei famosi marchi Ferrero, tra cui Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger (barrette al burro di arachidi) e Crunch (barretta di cioccolato al latte).

Lo stabile ospiterà presto anche un nuovo centro di produzione di Kinder Bueno da 214 milioni di dollari, che dovrebbe creare altri 200 nuovi posti di lavoro alla sua apertura entro la fine dell'anno.

"Portare la decennale esperienza di Ferrero nella produzione di cioccolato di alta qualità e di livello mondiale in Illinois - il cuore dell'industria alimentare e dolciaria americana - ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di essere leader nel mercato dei dolciumi", ha dichiarato Alanna Cotton, presidente e chief business officer di Ferrero North America.

L'investimento amplia ulteriormente la presenza di Ferrero in Illinois. L'azienda produce prodotti Butterfinger e Baby Ruth nello stabilimento di Franklin Park e prodotti Keebler a Chicago. Lo scorso anno l'azienda ha inaugurato il suo nuovo Centro Innovazione nello storico edificio Marshall Field and Company di Chicago.

"Il talento eccezionale e le infrastrutture presenti nell'Illinois centrale stanno contribuendo alla crescita dei marchi iconici di Ferrero, da CRUNCH e 100 Grand a Raisinets e presto Kinder Bueno", ha dichiarato il governatore dell'Illinois JB Pritzker. "Lo stabilimento Ferrero di Bloomington, che ora comprende la prima fabbrica di cioccolato dell'azienda al di fuori dell'Europa, sta dimostrando al mondo la forza manifatturiera che abbiamo proprio qui in Illinois".

"Gli investimenti Ferrero sono stati un fattore chiave della straordinaria crescita della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco di Bloomington, Mboka Mwilambwe.

Lo stabilimento di lavorazione del cioccolato fa parte del progetto di crescita e degli investimenti complessivi della Ferrero in Nord America. Oltre ai nuovi progetti in Illinois, l'azienda ha recentemente investito nel suo stabilimento di Brantford, Ontario, e ha aggiunto centri di distribuzione in Pennsylvania, Georgia e Arizona, oltre a investire nei coltivatori di nocciole dell'Oregon.

La presenza nordamericana di Ferrero conta ora oltre 5.100 dipendenti in otto uffici e dodici stabilimenti e magazzini negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.