Saluzzo, a Start Antiquariato la mostra dedicata al liutaio Giuseppe Silvio Martina

La Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo, curata da Franco Brancaccio, dopo alcuni anni di crescendo in termini di proposta e pubblico, torna con uno spazio di grande fascino, la Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo, e si candida per diventare uno dei luoghi dell’Antiquariato italiano.

Per la sesta edizione consecutiva, il curatore Franco Brancaccio si propone di raccontare storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, proseguendo, e anzi rilanciando, la scia del successo che la storica manifestazione saluzzese, anno dopo anno, ha saputo ottenere.

Il gusto e la definizione di “bellezza” cambiano negli anni, ma Saluzzo resta una nicchia dove la tradizione ha radici che affondano nel secolo scorso e l’attenzione all’arte antica non è mai venuta meno. Tante le meraviglie che il pubblico potrà ammirare grazie alla selezione di case antiquarie che ancora una volta scommetteranno sulla manifestazione piemontese, manifestazione capace di consolidarsi negli anni come piccolo scrigno che unisce l’innovazione dell’antiquariato di oggi alla storia che permea la città.

Lo scorso anno, grazie all’intuizione e alla caparbietà del curatore, è stata proposta una curiosa novità introducendo l’Antiquariato da giardino: attraverso la costruzione di uno spazio nel bellissimo cortile della Castiglia ispirata da Paolo Pejrone, storico del giardino e architetto.

Si è così sviluppato un nuovo ambito di interesse che ha offerto uno sguardo anche sulla bellezza dell’esterno, da sempre oggetto di un vero e proprio mondo di arte antica in pietra, marmo, ferro battuto. In mostra, fra gli altri, un pozzo in marmo statuario del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500. Anche il 2024 proporrà una rivisitazione dello spazio esterno, curato per questa edizione dall’azienda napoletana Big Garden. La progettazione e disposizione delle piante negli spazi esterni sarà invece affidata ai professionisti di Armando Vivai.

Queste le parole del curatore Franco Brancaccio: "La 47esima Mostra dell'antiquariato è la più longeva d'Italia con la sua location, la Castiglia, Castello dei Marchesi di Saluzzo, nel cuore del borgo antico. Per la sesta volta consecutiva ho ricevuto l'incarico di curatore della mostra la cui riuscita a livello nazionale e internazionale è data dall’alto prestigio degli antiquari presenti. Tante saranno le opere da vedere - ebanisteria, pittura, scultura, maioliche e oggetti antichi. Quest’anno si aggiunge poi una mostra collaterale dedicata agli Antichi Strumenti Musicali".

L’edizione 2024 vedrà infatti protagonista la liuteria storica. La precedente esposizione in programma dal titolo “Il legno che canta” verrà, per problemi tecnici, sostituita con quella dal titolo “Giuseppe Silvio Martina: storia di una passione. Strumenti di un liutaio figlio della provincia Granda”.

Giuseppe Silvio Martina, 90enne originario di Centallo e attualmente residente a Volpiano, ha coltivato la passione per la musica fin da piccolo. Da ragazzino strimpellava il mandolino di papà e si divertiva a cantare alle feste di paese, da più grandicello ha iniziato a costruire strumenti da solo con tecniche rudimentali. Arrivato il momento del pensionamento, il Maestro Giuseppe ha potuto dedicare il “secondo tempo” della sua vita alla liuteria, imparando il mestiere dai più conosciuti professionisti piemontesi dell’epoca.

Alla 47ª Mostra Nazionale dell'Antiquariato, Martina farà conoscere ai saluzzesi le opere frutto di questo amore per il legno e per la musica: 7 tra violini e viole, 3 chitarre, 2 mandolini napoletani, 2 mandolini a fondo piatto e 1 bouzouki.

Tale mostra collaterale sarà possibile grazie al felice collegamento alla Saluzzo musicale di cui la Fondazione Scuola APM - Alto Perfezionamento Musicale - è il perno. Il sogno del Maestro è quello di “far cantare” tutti i suoi strumenti e si sta lavorando affinché ciò diventi realtà. Per l’autunno è previsto un concerto realizzato dal gruppo d’archi di Obiettivo Orchestra, che suonerà oltre 10 strumenti resi utilizzabili per l’occasione, in collaborazione con il Teatro Regio di Torino.

La Mostra Nazionale dell’Antiquariato si conferma fiore all’occhiello di START / Storia Arte Saluzzo, manifestazione che per un mese racconta la cultura, la storia, la bellezza di Saluzzo. Antiquariato come narrazione del bello senza tempo, del lavoro di gallerie che caparbiamente portano l’arte in tour offrendo al mondo la possibilità di ammirare, acquistare e comprendere il procedere della storia e con esso l’evoluzione dell’arte.