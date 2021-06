Rete dei Comuni Sostenibili: aderisce anche Cuneo

Il Comune di Cuneo ha scelto di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili (RCS), un’associazione nazionale, aperta a tutti i Comuni italiani, nata a gennaio 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet.



«Le finalità perseguite dall’Associazione sono totalmente coincidenti con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso di pianificazione strategica “Cuneo per lo sviluppo sostenibile” – afferma il sindaco Federico Borgna – e, pertanto, per il Comune di Cuneo risulta particolarmente positivo far parte di una Rete di amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità».



L’obbiettivo principale della Rete dei Comuni Sostenibili è accompagnare i Comuni nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile (Bes) con strumenti e pratiche innovative e concrete.



L’impegno della Rete dei Comuni Sostenibili si concretizza nel:

Misurare con un “set” di indicatori le politiche di sostenibilità e gli effetti delle scelte dei governi locali.

Mettere in rete i Comuni e le Unioni dei Comuni al fine di favorire il confronto e l’interscambio di esperienze, buone pratiche, idee e progetti.

Contribuire a far crescere la consapevolezza nei cittadini, nella società civile e nelle imprese dei temi della sostenibilità al fine di favorire una “mobilitazione di comunità”.

Diffondere il marchio “Rete dei Comuni Sostenibili” esaltando le esperienze locali che con scelte di governo lungimiranti migliorano la qualità di vita dei propri cittadini.



Il progetto dei Comuni Sostenibili nasce dalla volontà di “mettere a terra” gli obiettivi di Agenda 2030 e dalla consapevolezza che solo grazie al protagonismo delle Citta e dei Comuni può crescere un nuovo modello di Sviluppo sostenibile.