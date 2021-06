Una settimana di afa e alta pressione, ma niente "ondata di caldo": ci saranno anche frequenti temporali

L'alta pressione ci ha regalato nel weekend la prima parentesi estiva ed afosa. Come spesso succede alcuni siti web dalla proverbiale fame di click hanno provato a rendere ancora più irrespirabile l’aria sul settore di pianura insinuando la prima terribile, devastante ondata di calore stagionale. Peccato che la sensazionalità del fenomeno annunciato sia smentita dalla scienza che definisce un'ondata di caldo, in meteorologia, un periodo di tempo atmosferico durante il quale la temperatura è insolitamente elevata rispetto alle temperature medie usualmente sperimentate in una data regione, in quel periodo e con caratteristiche di persistenza per più giorni.



A indebolire l’alta pressione durante la settimana ci penseranno deboli intrusioni di aria instabile legate alla bassa pressione presente più a Nord. Si avranno quindi frequenti temporali pomeridiani e un caldo moderatamente afoso, da non confondere con una ondata di caldo eccezionale.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi lunedì 21 giugno a giovedì 24 giugno

Cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi con possibili temporali e locali grandinate, dalle ore centrali della giornata. Meno afoso per brezze al mare.

Minime in pianura intorno 15- 19°C e massime 25 - 29°C. Al mare minime intorno 18- 20°C e massime 25-28°C.

In pianura venti deboli o moderati da Nord Est. Al mare venti moderati da Est.



- Da venerdì 25 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi e temporali pomeridiani con calo termico soprattutto sui valori minimi.



Meteo Green - http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/618-Stagionali_luglio_2021.html