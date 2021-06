I locali da ballo pronti a ripartire con il Green Pass? Gli EXL di Cuneo: "Da noi si tornerà a ballare quando potranno farlo tutti"

Si tornerà a ballare con il green pass dal 1° luglio?

Per ora le incertezze sono molte, al punto che qualche locale ha deciso di restare aperto solo come cocktail bar e di rimandare il tempo dei balli a quando ci sarà maggiore chiarezza e, soprattutto, a quando non ci sarà bisogno, appunto, del green pass.

E' il caso degli Ex Lavatoi di Cuneo, locale che ha riaperto dallo scorso mese di maggio. Orari modificati, si apre e si chiude prima, musica di sottofondo e aperitivi, soprattutto.

Per ora di ballare non se ne parla.

"Aspettiamo le nuove disposizioni, ma non abbiamo ancora intenzione di aprire ai balli per chi ha il green pass. Vorrebbe dire fare controlli e verifiche. Già dobbiamo stare attenti agli assembramenti, al corretto utilizzo delle mascherine, a chi va in bagno. Anche il controllo dei green pass, no. Da noi si tornerà a ballare quando potranno farlo tutti. Almeno per ora abbiamo deciso così. Fortunatamente abbiamo la licenza di somministrazione di cibo e bevande e non c'è più il coprifuoco. Non si balla, si chiacchiera e ci si rilassa ascoltando musica", spiega Edoardo Mangano, il titolare.

La cosa che spera Mangano è che presto si possa dire basta alle mascherine all'aperto. "Sarebbe più semplice per tutti". Quanto ai controlli, in queste settimane di riapertura, ce ne sono stati, "ma basta rispettare le regole", evidenzia ancora.

Sull'autunno nessuna previsione e qualche timore, ovviamente. "Ci auguriamo di tornare alla normalità, di poter lavorare con delle regole chiare, che non cambino ogni settimana. E' stato un periodo complicato, ma c'è voglia di tornare a ballare e a divertirsi. La pandemia ha cambiato tante cose, anche il modo di vivere la notte. Si esce un po' prima e si torna a casa un po' prima. Questo aspetto non è male, alla fine anche per noi che lavoriamo in locali notturni è meglio. Si può uscire e divertirsi anche uscendo ad orari normali, la pandemia qualcosa ce lo ha insegnato".