Domenica 22 giugno nel prato del Giardina, spazio alla falconeria con un mini corso per bambini, dimostrazioni di volo e incontro con i rapaci

Dal 20 al 22 giugno 2025 San Giacomo di Roburent celebra il solstizio d’estate con un ricco programma di eventi per tutte le età, organizzato da Essere Sangiacomo ETS.

Venerdì 20 giugno si parte con la suggestiva "Notte sotto le stelle": Storie e racconti mitologici del cielo a cura di Melody on time e a seguire osservazioni al telescopio con l’Osservatorio Astronomico di Genova Sestri Ponente. L'appuntamento è alle 21:00 alla Croce dei Cardini, con torcia alla mano per salire al Colmè. Nessun limite di partecipanti; la quota è di 10 euro (gratis per i bambini).

Sabato 21 si apre con la "Gita ai forni in bici": partenza alle 9:00 dal noleggio Robike per un tour dei forni comunitari con aperitivo e dimostrazione finale. Prenotazione obbligatoria entro il 19 giugno al numero 3917025752 (info e costi in locandina).

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, il Parco degli Odassi ospita "C’era una volta… un pomeriggio di giochi", con attività come corsa coi sacchi, tiro alla fune, ruba bandiera, corsa delle noci, pentolaccia e altro ancora. Evento gratuito per grandi e piccoli. L'evento è gratuito e offerto da Essere Sangiacoo ets.

Domenica 22 giugno è dedicata alla natura e alle tradizioni:

La mattina si parte per l’escursione ad anello ai forni del Monte Alpet con accompagnatore Roberto Pockaj). Ritrovo alle 9:30 e rientro previsto alle 15:30. Difficoltà facile, prenotazione entro il 20 giugno al 338 7185495.

Nel pomeriggio, nel prato del Giardina, spazio alla falconeria con un mini corso per bambini (14:30), dimostrazioni di volo (15:30) e incontro con i rapaci (17:30-18:00).

Per tutta la giornata, infine, si svolgerà la tradizionale Giornata dell’Artigianato, con bancarelle lungo le vie del paese.

Un weekend imperdibile tra stelle, giochi, escursioni e cultura, per dare il benvenuto all’estate nel cuore della montagna piemontese.

Maggiori dettagli, info ed eventuali costi in locandina.