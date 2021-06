Tutto pronto per l'estate ragazzi 2021 a Garessio

Per garantire l’accesso al centro in base alle normative covid-19, gli ingressi saranno scaglionato con modalità che verranno comunicate direttamente dalla coop. Valdocco.

Compilare il modulo scaricabile dal sito comunale (clicca qui) e restituirlo compilato presso l'ufficio segreteria del comune di Garessio entro e non oltre venerdì 25 giugno (dal lunedì al sabato ore 9-12; il martedì anche ore 15-17).

Seguendo le linee guide Ministeriali e Regionali per la gestione dei centri estivi durante l’emergenza Covid-19, in base al numero delle domande di iscrizioni pervenute e ai posti disponibili, verrà stilato un elenco degli effettivi ammessi al centro estivo.

A parità di condizioni si procederà all’ammissione in base all’ordine di arrivo della richiesta acquisita al protocollo.

Le domande pervenute dai non residenti saranno prese in considerazione solo nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili.