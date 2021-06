Limone Piemonte: domenica escursione guidata con Monica Dalmasso al Passo Ceresole

Domenica 27 giugno l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso propone una nuova escursione alla scoperta del territorio con destinazione il Passo Ceresole (1.624 metri), un ampio pianoro erboso che divide la valle Colla dalla valle Vermenagna.



Un percorso che si snoda tra castagneti ben curati nella prima parte e fitti boschi di faggio e piccole radure nella parte più alta. Arrivati alla meta, si potrà godere di una vista panoramica di fronte alla Bisalta.



La partenza alle 9 a Vernante in Piazza della Stazione. L’itinerario, che prevede un dislivello di 820 metri e un tempo di salita di circa due ore e mezza-tre ore, è adatto a tutti coloro che possiedono una buona attitudine all’attività fisica. Non ci sono divieti per i cani, ma è consigliato avere con sé il guinzaglio.



Abbigliamento ed attrezzatura richiesti: scarponcini comodi e vestiti adeguati alla quota, giacca antivento, borraccia e pranzo al sacco, occhiali da sole, eventuale bandana e mascherina.



Costo: 15 euro a persona, prezzo ridotto per bambini e ragazzi.Prenotazioni entro il giorno prima dell’escursione sul sito turistico www.limoneturismo.it. In alternativa è possibile iscriversi utilizzando i seguenti contatti: tel. 349 4719727 (Monica) - 0171 925281 (Ufficio Turistico di Limone) – email: moni.dalmasso@libero.it.



Il weekend limonese propone, inoltre, i seguenti appuntamenti.



Venerdì 25 giugno al pomeriggio escursione gratuita per famiglie e bambini dai 5 anni in su ai Tetti Catalin, accompagnati dalla guida escursionistica Monica Dalmasso.

Ritrovo alle 14 presso il piccolo parcheggio ex sede della scuola della frazione Sant’Anna. Rientro previsto per le 17 nello stesso luogo della partenza. Lungo il percorso, i giovani camminatori attraverseranno i Tetti Allioni e i Tetti Matega e potranno incontrare il pastore Matteo, che racconterà aneddoti e curiosità sulla vita delle pecore. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.



Sabato 26 giugno ibar e i ristoranti del centro storico accoglieranno la rassegna “Vini e fisarmoniche”, con degustazione di numerose etichette delle Langhe e accompagnamento di musica occitana.



Domenica 27 giugno primi approcci all’arrampicata su roccia con le guide Global Mountain: giornata di prova gratuita propedeutica al corso estivo. Adulti dalle 10 alle 13, bambini dalle 14 alle 17. Ritrovo al parcheggio di fronte allo Chalet Le Marmotte. Info e prenotazioni: Daniele (tel. 349 3830199).