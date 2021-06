Alcuni Fondamenti di Bitcoin e piattaforme popolari per il trading

La popolarità della piattaforma di trading Bitfinex ha portato molti utenti a familiarizzare con la valuta utilizzata da Bitfinex, che si chiama bitcoin. I bitcoin sono una forma di valuta virtuale che esiste solo su Internet. La comunità bitcoin lo ha creato come valuta di scambio. Ha visto un enorme aumento del suo valore nell'ultimo anno e mezzo.

Un broker online è il modo migliore per acquistare bitcoin. L'acquisto e la vendita di bitcoin vengono effettuati tramite un mercato online chiamato Internet Fx Marketplace o mercato FX o altre piattaforme.

Ti starai chiedendo come puoi ottenere bitcoin, visto il successo di Bitfinex o di altri siti Web di trading di criptovalute. Ci sono molti modi per accedere a questo investimento potenzialmente redditizio.

Come Funziona?

Puoi accedere alla rete bitcoin eseguendo operazioni di successo sul mercato FX. Puoi anche entrare nel gioco del trading acquistando uno o più bitcoin presso un negozio locale o un bancomat. Se non vuoi rischiare i tuoi soldi, ci sono numerosi broker che offrono servizi di trading con bitcoin.

Una delle cose più interessanti dei bitcoin è che sono completamente informatizzati. Non è necessaria l'approvazione di una terza parte per nessuna transazione. Non ci sono tracce cartacee che ti colleghino alle vendite di bitcoin.

Ciò rende più facile nascondere le tue attività e rende meno probabile che sarai vittima di hacking o furto di identità. Non è possibile trovare prove fisiche che le transazioni effettuate siano avvenute. Non ci sono nemmeno modi per recuperare i tuoi soldi se prendi una decisione sbagliata e li perdi.

La valuta virtuale bitcoin ha anche il vantaggio di essere aperta a tutti coloro che vogliono utilizzarla. Ai bitcoin può accedere chiunque disponga di una connessione Internet, a differenza del denaro tradizionale che richiede un finanziamento tramite un conto bancario. Poiché i bitcoin possono essere visualizzati come numeri sul disco rigido di un computer, chiunque abbia accesso a Internet a banda larga ha la possibilità di averli. Puoi farlo usando un portafoglio.

Un portafoglio è un tipo specializzato di software progettato per mantenere le informazioni private al sicuro e protette dagli hacker. Lo scopo di un portafoglio è impedire a chiunque di accedere a dettagli privati ​​che ti consentono di trasferire denaro dal tuo portafoglio. Il portafoglio web è uno dei tipi più comuni. Il portafoglio web funziona allo stesso modo di un conto corrente online. Puoi accedervi tramite Internet. Tutto quello che devi fare è scaricare il portafoglio sul tuo computer.

Alcuni Vantaggi

Il principale vantaggio dell'utilizzo della valuta virtuale bitcoin è che non è necessaria l'approvazione del governo. Qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni che vive negli Stati Uniti può negoziare bitcoin. Non ci sono restrizioni su quanto puoi spendere, purché il tuo portafoglio rimanga privato.

Le transazioni vengono mantenute tra il tuo computer e il sito Web in cui hai il tuo account. Poiché la transazione è sempre tra due parti, non è necessario coinvolgere alcuna agenzia governativa o banca, rendendo il sistema molto più privato di qualsiasi transazione valutaria tradizionale.

La catena di blocchi pubblica memorizza le transazioni tra il sito che utilizzi e te. La catena di blocchi pubblica è simile al modo in cui il tuo giornale locale tiene i registri delle transazioni passate nella tua città o paese.

Le transazioni sono registrate da tutti coloro che le effettuano. Ciò consente ad altri di monitorare facilmente la propria attività. Le transazioni sono sicure e puoi tracciare la cronologia di ogni transazione semplicemente guardando la cronologia pubblica.

Il tuo portafoglio portachiavi privato contiene solo una copia delle tue chiavi. Ciò significa che nessun'altra persona può accedere ai tuoi soldi. Solo il proprietario dell'account che ha aggiunto bitcoin ai propri account può accedere alle tue chiavi private.

Questo tipo di portafoglio con chiave privata è molto utile per coloro che hanno bisogno di un completo anonimato durante le transazioni o per le persone che desiderano effettuare una serie di piccole transazioni senza dover condividere la propria identità con nessun altro. Puoi effettuare molte transazioni anonime utilizzando l'infrastruttura a chiave pubblica. Nessuno saprà mai che li hai fatti.