Coronavirus: solo un caso positivo nelle ultime 24 ore nel Cuneese

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 9.041tamponi eseguiti, di cui 6.238 antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (74,2%).

I casi sono così ripartiti: 8 screening, 22 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 30 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.877così suddivisi su base provinciale:

29.587 Alessandria

17.493 Asti

11.526 Biella

52.935 Cuneo (+ 1 rispetto a ieri quando erano 52.934)

28.260 Novara

196.362 Torino

13.737 Vercelli

12.979 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-2 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 174 (- 6 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 872.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.386.513 (+ 9.041 rispetto a ieri), di cui 1.758.612risultati negativi.

I DECESSI RIMANGONO 11.694

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi di 11.694 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.566 Alessandria

713 Asti

432 Biella

1.454 Cuneo (+0 rispetto a ieri)

943 Novara

5.588 Torino

525 Vercelli

373 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

354.122 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 354.122 (+74 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

27.927 Alessandria

16.745 Asti

11.023 Biella

51.395 Cuneo (+ 14 rispetto a ieri quando erano 51.381)

27.247 Novara

190.182 Torino

13.161 Vercelli

12.590 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.436 extraregione e 2.416 in fase di definizione.

I VACCINATI

Sono 37.728 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 21.514 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 6.012 i 16-29enni, 3.865 i trentenni, 4.070 i quarantenni, 6.104 i cinquantenni, 4.555 i sessantenni, 6.176 i settantenni, 961 gli estremamente vulnerabili e 128 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.562.311 dosi (di cui 1.180.634 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è uguale a quella precedente perché comprende i caricamenti delle nuove dosi arrivate ieri.

PRIORITÀ OVER60

Da domani, 28 giugno, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione presso gli hub vaccinali del Piemonte e verrà immunizzato. L’elenco dei centri è disponibile all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-over60-accesso-diretto-scelta-vaccino

Si ricorda anche che su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato.

NUOVI OPEN DAYS VALENTINO E ALBA

Da domani mattina, 28 giugno, alle ore 9.00, coloro che hanno più di 18 anni da tutto il Piemonte possono prenotarsi sul sito www.ilPiemontetivaccina.it per essere vaccinati nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio all’hub del Valentino di Torino. I vaccini somministrati saranno Pfizer/Moderna.

Sempre domani, a partire dalle ore 12, sul portale sarà possibile aderire anche agli Open Days di Alba, in programma il 30 giugno e il 1° luglio e riservati in questo caso solo agli over 60 da tutto il Piemonte. Il vaccino somministrato sarà il monodose Johnson e Johnson.

Entrambi gli open days del Valentino e di Alba sono riservati a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.