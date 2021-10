Cade su un pendio nevoso in alta Valle Gesso e si rompe una gamba. Interviene eliambulanza a 3.000 metri di quota

Un'alpinista genovese di 55 anni si è infortunato nella mattinata di oggi, domenica 27 giugno, in alta valle Gesso.

Stando alle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto sull'Altipiano del Baus dopo che il gruppo, in cui era presente anche l'uomo di Genova, aveva effettuato la salita del canalone di Lourousa. Una volta cominciata la discesa sull'altipiano l'uomo sarebbe scivolato su un ripido pendio nevoso procurandosi la frattura ad un arto inferiore.



La comitiva è quindi scesa fino al rifugio Morelli per chiedere soccorso. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con tecnico del soccorso alpino a bordo, mentre una squadra del soccorso alpino si sono portati in piazzola a Terme di Valdieri per supportare l'operazione.

L'uomo che ha subito la frattura è stato individuato e raggiunto a circa 3.000 metri di quota. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.