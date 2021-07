Addio a Margherita Varetto Sorasio: ha insegnato a generazione di saluzzesi

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Margherita Varetto in Sorasio. Aveva 73 anni, era stata insegnante per oltre trent’anni nelle elementari del Saluzzese: a Cardè, Carmagnola, Colombaro de Rossi e a Saluzzo, alla Pivano.

E, come maestra gentile, premurosa, attenta alla formazione è ricordata da generazioni di allievi, come di lei è ammirata la disponibilità e la partecipazione alla vita di comunità.

Era sposata da 50 anni con Aldo Sorasio e ha avuto due figli Domenica e Gianfranco, entrambi nell’eVISO, fondata nel 2012 dal figlio Gianfranco con un team di ingegneri nucleari e fisici, azienda innovativa specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per tutte le tipologie di utenze dalle aziende alle famiglie.

Con la pensione Margherita Varetto si era dedicata alla politica come Consigliere comunale, al volontariato partecipando attivamente come catechista nella diocesi cittadina ed è stata parte attiva in numerose associazioni femminili. I suoi genitori aveva gestito la famosa trattoria Varetto in via Gualtieri.

Da sempre appassionata di cultura, amava leggere e ascoltare con spirito critico. “Era una “nonna sprint” per i suoi sei nipoti Elisabetta, Virginia, Alberto, Francesco, Filippo e Clara, sempre disponibile, pronta a soddisfare le richieste di tutti, dispensando consigli e insegnando i veri valori dalla vita: l’amore, la famiglia, la fede e l’umiltà.

“Buona, generosa, altruista e accogliente, capace di dare tantissimo con un dolce sorriso capace di accarezzare i cuori con uno sguardo sicuro per proteggerci e guidarci – la ricordano in famiglia - Da sempre devota, trasmetteva a tutti l’importanza dell’essere una cristiana praticante”.

Secondo il suo desiderio “ non fiori, ma opere di bene” le eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute alla Caritas Diocesana di Saluzzo.

Il rosario sarà recitato questa sera giovedì 1 luglio alle 18 presso la Cattedrale di Saluzzo e il funerale sempre in Duomo avrà luogo domani, venerdì 2 luglio alle 15,30.

Le ceneri saranno tumulate nella tomba di famiglia nel cimitero di Saluzzo.