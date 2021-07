Intervento dei vigili del fuoco, nelle prime ore di oggi (giovedì 1° luglio), in frazione Bombonina di Cuneo.

Coinvolto un fienile di 18x10 metri in via Tetto Sacchetto, con all'interno circa 300 rotoballe di fieno e una copertura in eternit. Le fiamme si sono sprigionate nel corso della notte appena passata, e i soccorsi sono stati contattati verso le 4.15 del matino: l'intervento è ancora in corso.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo con l'autobotte e i volontari di Morozzo e Busca.