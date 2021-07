Calcio, Serie D - Fossano, ecco il primo colpo: in blues l'attaccante Simone Menabò

Primo rilevante innesto di mercato per il Fossano in vista del campionato 21\22, ancora in Serie D.

Dopo la partenza di Alfiero alla corte di Viassi arriva l'attaccante classe '98 Simone Menabò, ex, tra le altre, di Biellese e PDHA, con un percorso importante nelle giovanili di Torino e Pro Vercelli.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO 1919

"Un nuovo bomber pronto a gonfiare la rete dell'Angelo Pochissimo. Il Fossano Calcio 1919 è lieto di annunciare il primo rinforzo ufficiale della stagione 2021/22: tutta la società blues dà il benvenuto a Simone Menabò.

Prima punta di qualità, bravo ad esaltare il gioco di squadra ma allo stesso tempo letale sottoporta, Menabò è un classe 1998 con già un buon bagaglio di esperienza nei nostri campionati.

Cresciuto nella J Stars - ai tempi la regina dei dilettanti a livello giovanile - per sbarcare al Torino nel primo anno di Allievi, l'attaccante ha poi proseguito il suo percorso con la Berretti granata e la Primavera della Pro Vercelli. Poi il salto nel calcio dei grandi: una stagione diviso fra Borgaro (Serie D) e LG Trino (Eccellenza), per fare in seguito il protagonista con la maglia del PDHA nel campionato che ha visto i valdostani chiudere al primo posto e volare in Serie D.

L'ultima stagione Simone ha trascinato la Biellese a suon di gol e ottime prestazioni, portando i bianconeri a un passo dalla promozione nel campionato interregionale (perso lo spareggio con il RG Ticino, la formazione di Rizzo si era portata in vantaggio proprio con un gol di Menabò).

E ora una nuova avventura in blues: ancora benvenuto Simone, non vediamo l'ora di vederti in azione!