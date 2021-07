Il comune di Mondovì sull'annullamento dei "Doi paset": "Per manifestazioni belle e sicure imprescindibile la collaborazione di tutti"

Il comune di Mondovì interviene per chiarire la situazione sull'annullamento della prima serata dei "Doi Paset", che doveva svolgersi nella serata di ieri sera, mercoledì 7 luglio, poi annullata dagli organizzatori: "a causa di un’ordinanza comunale ricevuta nel pomeriggio in cui si impone all’associazione “La Funicolare” l’attuazione di misure di sicurezza non solo nelle due piazze oggetto di spettacolo ma su tutta l’area pedonale. Non riuscendo ad ottemperarle a tali richieste il direttivo ha deciso di annullare l’evento".

Oggi dovrebbe svolgersi un incontro tra l'associazione e in comune che intanto chiarisce: "L'impegno degli Uffici è quello di assicurare che vengano organizzate manifestazioni belle e sicure: per farlo, come sempre, è imprescindibile la collaborazione di tutti e di questo siamo grati a 'La Funicolare', che non la farà più mancare. La sperimentata collaborazione con 'La Funicolare' può sorreggersi anche quest'anno sui 25 mila euro che il Comune garantisce come contributo ai soli 'Doi Paset' ed alla manifestazione dedicata alle auto d'epoca che, sommati ai contributi per la Mostra dell'Artigianato (20 mila euro) e per le altre iniziative estive, fanno dell'investimento nelle capacità organizzative dell'associazione stessa uno dei principali interventi pubblici della nostra città. Anche per questo confidiamo che il programma previsto per il 7 luglio possa svolgersi il 4 agosto".

Dopo l'annullamento non sono certo mancati i commenti e riferimenti agli eventi che si sono verificati dopo la vittoria dell'Italia agli Europei, che hanno visto anche vandalizzata la "fontana dei bambini" a Breo. In merito dal comune precisano: "Infine, riguardo ai paragoni con le serate che hanno visto i festeggiamenti delle vittorie della Nazionale apparsi in alcuni commenti, paiono fuori luogo stante la diversità degli eventi. Ad ogni modo intendiamo rassicurare i più interessati: i reati commessi prevedono che si proceda d'ufficio ed il Comando di Polizia Locale ha già segnalato alla Procura di Cuneo le immagini dell'accaduto".