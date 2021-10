Il tuo apericena al Caffè del Borgo di Morozzo!

Sara ed Emiliano vi invitano domani sera venerdì 9 luglio per l’apericena in musica a partire dalle ore 20:00.

Un momento di serenità in cui ridere e scherzare con amici e parenti! Il tutto con un apprezzatissimo apericena accompagnato da importanti etichette di vini bianchi, rosè e rossi.

Domenica sera l’appuntamento è per divertirci e tifare insieme per l’Italia: un caldo tifo senza eccedere come abbiamo visto su molti media in questi giorni. Un tifo sereno e rispettoso! La serata inizierà alle ore 20.00 con l’apericena e proseguirà con la visione sul maxi schermo della partita della Nazionale Italiana di calcio.

Al Caffè del Borgo di Morozzo i clienti trovano ampi spazi all’aperto a tutela della salute di ognuno di loro.

Sara ed Emiliano vi aspettano al Caffè del Borgo di Morozzo dal lunedì alla domenica.

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il 334-9503903 o scrivere una e-mail a: CaffedelBorgoMorozzo@Gmail.com

Il Caffè del Borgo si Trova a Morozzo, in via Mondovì 52 (adiacente a Gazzola Carburanti).

Per essere aggiornato, consulta la pagina Facebook Caffè del Borgo.