Trasporto pubblico locale: da metà febbraio arriverà il "Cuneo Pass" per muoversi coi mezzi in città a 9 euro al mese

Al via dalla seconda metà febbraio “Cuneo pass”, il nuovo incentivo del Comune di Cuneo per l'uso preferenziale del trasporto pubblico locale riducendo così il traffico veicolare sull'altipiano.



L'agevolazione sottoposta alla precedente seduta di V commissione consiliare in Comune a Cuneo è stata rivista. Nella seduta di ieri sera è stata presentata quella definitiva, che amplia la possibilità di accedere a tutte le fermate dell'asse centrale e non solo alla linea 1, comprendendo tutto corso Giolitti e i due gli assi ciliari: corso Giovanni XXIII, stazione e corso IV Novembre e corso Kennedy. “Con questo – ha spiegato l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino - andremo a servire tutta la città offrendo un servizio ai residenti e a quei 10mila che arrivano tutti i giorni da corso Francia. Ringrazio l'azienda che gestisce il tpl che ci ha aiutato a elaborare la soluzione migliore”.

E' lo stesso assessore a chiarire che l'agevolazione non riguarderà solo la linea 1, come inizialmente ipotizzato. L'obiettivo è servire l'intera area dell'altipiano attraverso tutte le linee della conurbazione che transitano nell'area predefinita.

L'abbonamento mensile del Cuneo pass costerà 24,50 € di cui 15,50 € assorbiti dal Comune di Cuneo, con un costo finale all'utente di 9 €. Si confermano le due modalità immaginate inizialmente: abbonamento personale o al portatore ricaricabile.

“La partenza è prevista nella seconda metà di febbraio, per consentire un'adeguata campagna di comunicazione” ha chiarito Pellegrino evidenziando, inoltre, che si tratta di un "pass" con validità di 30 giorni non legato al mese solare.

Le risorse per coprire questa misura, ha infine ricordato Pellegrino, qualora gli abbonamenti superassero le previsioni, potrebbero derivare dagli introiti dei parcheggi blu.

I consiglieri Bongiovanni e Boselli hanno espresso parere favorevole, sottolineando l'importanza di una comunicazione chiara.



In particolare il consigliere Bongiovanni (Cuneo Mia) suggerisce di “promuovere l'iniziativa confrontando il costo del pass con quello dei singoli biglietti o dei parcheggi in città”, definendola una scelta sostenibile.

L'iniziativa raccoglie i complimenti del capogruppo degli Indipendenti Boselli,che la definisce migliorativa rispetto alla prima versione, e raccomanda una comunicazione chiara e precisa per far recepire l'opportunità ai cittadini.